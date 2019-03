Naturkvalitet er vigtig

Debat Ja, vi er nummer 49, når det handler om naturkvalitet målt i naturkapitalindekset, og det er jeg faktisk rigtig stolt af. Faktisk er jeg så stolt, at der nu er lavet en folder som beskriver vores dejlige grønne områder.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Vi ligger bedre end Hvidovre, Glostrup og Rødovre, blot for at nævne nogle, og det er jo ganske bemærkelsesværdigt med tanke på, at vi er en hovedstadskommune, hvor 40 procent af arealet er tæt bebygget. Når vi ligger så pænt i midterfeltet, så handler det om, at vi passer og plejer vores smukke natur.

Vi har rigtig mange vandhuller som, selvom de ikke er voldsomt store, vægter med en stor betydning. Vi har også rigtig mange grønne byområder og grønne arealer som scorer forholdsvis højt.

Vores flotte placering skyldes i høj grad de store næsten ubebyggede og sammenhængende naturarealer i

Hjortespringkilen og Måløvkilen, der forbinder os med høj kvalitet som Hareskoven og Vestskoven.

Vi har i min tid som formand gjort en del for løbende at udbygge de grønne arealer. Vi har en lang og god tradition for naturpleje og genopretning, vi er en grøn kommune, vi bruger ikke pesticider, vi har mange fritgående dyr og et generelt rigt dyreliv ved for eksempel Harrestrup Ådal, og det betyder rigtig meget.

Selvfølgelig hviler vi ikke på laurbærrene, men arbejder hele tiden på at blive endnu bedre. Natur betyder uendelig meget for menneskers trivsel og velbefindende, derfor vægter jeg også arbejdet i Grønt Råd og Naturkvalitetsudvalget meget højt.