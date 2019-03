“Der sker mere bag murene, end man tror”

Frederik Mousing Hansen var i praktik på Christiansborg og har skrevet lidt til Ballerup Bladet om sine oplevelser. Foto: Privatfoto

praktik Det blev en spændende og lærerig uge for Frederik Mousing Hansen fra Ballerup, der var i praktik på Christiansborg forrige uge.

Af Redaktionen

I forrige uge var Frederik Mousing Hansen fra 8.I på Skovvejens Skole i praktik hos Venstres folketingsmedlem Mads Fuglede. Her fik han et spændende indblik i, hvordan en travl hverdag ser ud bag murene på Christiansborg. Herunder fortæller Frederik selv om sine oplevelser:

Min første dag brugte jeg sammen med Folketingets administration. Hele 1200 mennesker arbejder på Christiansborg og servicerer de 179 folkevalgte politikere. I starten tænkte jeg, at det var mange mennesker. Jeg fandt dog hurtigt ud af, hvor travlt en folketingspolitiker rent faktisk har, og hvor meget arbejde der ligger bag, når et lovforslag skal vedtages.

I løbet af ugen fik jeg også mulighed for at overvære flere debatter og afstemninger i Folketingssalen. Dette kan gå alle veje. Alle partierne er jo uenige på forskellige områder, så at nå til enighed hver gang kan være svært. Men sådan skal det jo også være, ellers ville der jo heller ikke være noget spændende ved politik.

På min anden arbejdsdag var jeg til kampagnemøde med Mads Fuglede og hans medarbejdere. Selv om ingen ved, hvornår valget kommer, kunne man godt mærke, at de forskellige partier er i fuld gang med at forberede sig på en travl valgkamp.

På mødet lærte jeg også lidt om, hvor dyrt det er at føre en kampagne. En valgplakat koster nemlig hele 20 kroner. Det lyder nok ikke af så meget, men ganger man det med 5000 valgplakater, så kan det hurtigt blive dyrt i længden. Derudover diskuterede vi Mads’ ’21 dags plan’ for valget, hvilket er oversigt over de aktiviteter, Mads skal deltage i i løbet af valgkampen. Kalenderen er booket fra morgen til aften med alt fra debatarrangementer, virksomhedsbesøg og uddeling af flyers.

Mødet gav mig et godt indblik i, hvor meget forberedelse der ligger bag et valg. Inde på Christiansborg kan det tage flere måneder at forberede sig til, imens det kun tager tre uger for seerne udefra. Sådan er det også med de taler, som politikerne holder inde i Folketingssalen på Christiansborg. Tilskuerne ser den på ti minutter, selv om det måske har taget Mads og hans medarbejder flere dage at forberede. Sådan er det med politik. Der sker meget mere bag Christiansborgs mure, end man måske lige går og tror.

Frederik foran Tårnet på Christiansborg. Privatfoto