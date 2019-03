Shakespeare i ny forklædning

Laura Oline Johansen og Laura Petersen har været med til at lave musical i Ballerup Ungdomsskole, siden de blev teenagere. Sammenholdet og fællesskabet er noget af det, der trækker. Foto: Flemming Schiller

musical Der står Shakespeare på programmet, når Ballerup Ungdomsskole den 5. marts blænder op for musicalen ’A Midsummer Night’s Steam’ i Baltoppen, en nyfortolkning af ’En Skærsommernats Drøm’. Lige nu prøves der på livet løs i Stenladen for at blive klar til premieren.

Af Dorthe Oxgren

Mørket har for længst sænket sig over Lautrupvang. Lysene i virksomhederne og på DTU er for længst slukket, og de studerende og medarbejderne dampet hjemad. Men helt øde er her nu ikke. Fra Stenladen anes lidt lys, og når man nærmer sig, kan man høre musik og stemmer.

Indenfor er et halvt hundrede børn og unge fra Ballerup Ungdomsskole i gang med prøverne på årets store forestilling, musicalen ’A Midsummer Night’s Steam’, en nyfortolkning af Shakespeares romantiske forvekslings-komedie ’En Skærsommernatsdrøm’, der foregår i 1960’ernes New York.

Musicalen er skrevet af Thomas Bay og Mads Æbeløe Nielsen, som blandt andet står bag nogle af Fredericia Teaters største musicalsucceser, mens den prisbelønnede komponist og ordsmed Helle Hansen står bag den farverige musik.

Inde i Stenladen er dele af kulissen sat interimistisk op, for at spillerne kan lære at bevæge sig rigtigt på scenen. En halv snes unge er på gulvet, mens lige så mange ser til fra sidelinjen.

Instruktør Anna Louise Gomard har ry for at sætte barren højt og evner at bringe

det bedste frem i de unge amatørspillere. Foto: Flemming Schiller

»Jeg vil have en kæmpestor kropslig reaktion.«

Instruktør Anna Louise Gomard er i gang med at gennemgå en scene med de medvirkende, inden de skal spille den igennem, igen. Timingen skal sidde lige i skabet, for i år er der tale om en komedie, og hvis ikke replikkerne falder med stor nøjagtighed, falder pointerne til jorden, forklarer instruktøren. Det er en hårfin balancen mellem alvor og komik, mellem at spille og ikke overspille.

De unge på gulvet lytter opmærksomt til Anna Louise Gomards instrukser, inden de spiller scenen igen. Og til instruktørens tilfredshed.

»Rigtig godt arbejde, alle sammen,« roser hun.

Anna Louise Gomard har ry for at sætte barren højt, hun forlanger noget af de medvirkende, også selv om de er unge og amatører. Og det elsker de.

Glæder sig til teatersæsonen

»Man glæder sig bare til at sæsonen går i gang, og vi skal til at prøve,« siger 20-årige Laura Oline Johansen, der har været med siden hun var 14 år. Især fællesskabet og sammenholdet trækker.

»Jeg har ingen ambitioner om at blive skuespiller. Men det er bare så fedt at være en del af musicalen. Og vi kommer her meget på grund af fællesskabet,« tilføjer hun og smiler til sin navnesøster 21-årige Laura Petersen, der også været med siden teenage-årene, og startede som 13-årig. I begyndelsen som spiller og de senere år som produktionsassistent og forestillingsleder.

»Jeg tager mig af at lave prøveplaner, hjælper instruktørerne, øver små scener med spillerne og tager mig af de nye og yngste medvirkende, så de føler sig godt tilpas,« fortæller hun, der til daglig læser sociologi på Købehavns Universitet.

»Jeg elsker teater og prøverne og den disciplin, der følger med at sætte en stor forestilling op,« siger hun.

Og stort er det, når 42 børn og unge i alderen 13 til 25 år skal lære at synge, danse og spille sig gennem en teaterklassiker af Shakespeare. Også for instruktør Anna Louise Gomard, der selv er uddannet musical-skuespiller og er en erfaren instruktør.

»Vi har valgt forestillingen på grund af det magiske univers. Sidste år spillede vi ’Verden Venter’, som foregik i 1950’erne. I år foregår det i en fantasiverden, og så er det et vildt spændende stykke og højkomik. Og det er en helt ny genre for mig at instruere. Jeg kan godt lide det dramatiske med store følelser. Men det er et vildt godt plot, og så skal timingen bare sidde lige i skabet, ellers falder det til jorden. Så det arbejder vi rigtig meget med. Det er en stor mundfuld, men ikke for stor,« forsikrer Anna Louise Gomard og glæder sig over, at spillerne i år bliver akkompagneret af et otte mand stort og ’super velspillende’ band.

Forestillingen spilles i perioden 5.-9. marts i Baltoppen Live. Billetter kan købes på www.ballerupmusical.dk

Ballerup Bladet fik lov til at fotografere under generalprøven. Se billederne fra forestillingen her: Billeder fra generalprøven