Landspolitikere får spærretid i Ballerup

For nogle år siden var Mette Frederiksen på besøg i børnehuset Globen i Hede-Magleparken. Den var ikke gået i dag, for med de nye regler, må landspolitikere ikke besøge Ballerup Kommunes institutioner tre måneder forud for et valg. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

Valgkamp Et flertal i kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en lokal tre-måneders karensperiode op til et valg for landspolitikere. DF raser og kalder det en knægtelse af ytringsfriheden og udemokratisk.

Af Ulrich Wolf

De fleste kender sikkert billedet af en minister eller en profileret politiker fra Christiansborg, som op til et valg pludselig interesserer sig voldsomt meget for livet ude i det danske land. Så skal der besøges plejehjem og skoler, klappes børn og snakkes med ældre. Lige indtil valget er overstået, så ser man aldrig den politiker eller minister igen.

Den slags ’valgbesøg’ vil man nu til livs i Ballerup Kommune. Derfor vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Enhedslisten mandag aften en tre måneder lang karensperiode for minister- og landspolitikerbesøg på kommunale institutioner.

Formålet er at undgå, at beboere på plejehjem eller skolelever bliver ’’viklet ind’’ i partipolitiske og ideologiske fremstød, der udelukkende har til formål at promovere den enkelte politiker eller minister op til et valg.

Det betyder i praksis, at der allerede er karensperiode for EU-politikere, da EU-parlamentsvalget finder sted i maj måned. Folketingsvalget er endnu ikke udskrevet, men der vil blive udstedt en lignende tre-måneders karensperiode, så snart valgdatoen er kendt og da folketingsvalget skal være afholdt senest 16. juni, er der så godt som allerede en aktiv karensperiode for det valg.

Undgå politisering

Politikerne mener, at hvis landspolitikerne interesserer sig meget for Ballerup og det, der foregår i kommunen, er der masser af tid i de omkring 1000 dage, hvor der ikke er valgperiode.

Karensperioden gælder for offentlige institutioner og arbejdspladser, der vil dog stadig være mulighed for at afholde debat- og vælgermøder. Formålet er altså at undgå en ’politisering’ af de offentlige arbejdsplader.

»Vi synes ikke, at vores ansatte på institutioner og skoler og vores borgere skal smide alt hvad de har i hænderne, fordi en landspolitiker eller en minister pludselig op til et valg får den ide, at besøge et plejehjem eller en skole. Så kunne man få den tanke, at de kun kommer, fordi der er valg. Det vil vi undgå ved at indføre denne karensperiode.

Hvis der er en arbejdsmæssig relevans for besøget, er det en anden sag, men så møder jeg op som borgmester og repræsenterer kommunen og kommunalbestyrelsen og det er ministre og andre politikere naturligvis velkomne til at gøre. Vi tager gerne imod og fortæller om vores kommune og det arbejde vi gør her. Men valgbesøg vil vi ikke have.

Der er så meget tid mellem valgene, som politikerne fra Christiansborg meget gerne må bruge til at komme forbi kommunens arbejdspladser,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han pointerer, at der stadig er plads til at man kan holde debat og vælgermøder, hvor flere partier er repræsenterede og at politikere, uanset observans, kan komme på offentlig steder og blive inviteret til private arrangementer.

Angreb på ytringsfrihed

Mens borgmesterens parti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Enhedslisten stemte for den nye karensperiode, så stemte SF og Dansk Folkeparti imod. Især Dansk Folkeparti er stærkt imod beslutningen og gruppeformand Michael Jensen gik ind i en ophedet diskussion i salen mandag aften. Han mener, at beslutningen er en knægtelse af ytringsfriheden og en glidebane mod noget, der er endnu værre.

»Jeg synes det er helt vildt, at vi som lokalpolitikere skal stille restriktioner op for landspolitikerne. Alle har ytringsfrihed her i landet også landspolitikere og det er et angreb på vores ytringsfrihed, at man vedtager det her. Jeg anerkender selvfølgelig, at vi skal passe på vores ældre og at demente borgere skal skærmes, men der er i forvejen et dygtigt personale, der sørger for at arrangere eventuelle besøg på en forsvarlig måde. Det er ren symbolpolitik og ærligt talt noget pjat,« siger Michael Jensen, som under debatten om sagen henviste til Amnesty International, som også har ytringsfrihed for alle på alle tidspunkter, som en af menneskerettighedernes grundpiller.

Han understreger, at der kommer så få, om nogen overhovedet, besøg fra landspolitikere op til valget, så det netop kun er symbolpolitik. Men han er samtidig vred over det, som han mener er et kommunalt angreb og forsøg på debatkontrol.

Hvad bliver det næste?

»Det handler om kontrol med, hvad der bliver sagt. Når jeg er ude og besøge plejehjem og andre kommunale arbejdspladser, så lytter jeg faktisk og tager noget af det, der bliver sagt med hjem. Den her trend med at ville styre debatten, den hopper vi ikke med på. Hvad bliver det næste? At politikerne skal bestemme hvad avisen må skrive eller hvem de skal spørge?,« siger Michael Jensen retorisk. Han undrer sig over, at de andre partier er gået med til det her forslag.

»Det er udemokratisk og et pjattet forslag. Spild af tid,« siger han.

Ifølge borgmesteren handler det ikke om kontrol af meninger eller et angreb på ytringsfriheden.

»Der er ingen, der begrænser ytringsfriheden. Folk kan holde de private møder og debatter de vil, og offentligt invitere de politikere de vil. Det er der ingen, som blander sig i. Det handler simpelthen om at beskytte vores ældre mod at blive hvirvlet ind i politik og om at beskytte vores personale mod at blive forstyrret i tide og utide af politikere, der vil sælge sig selv op til valget. De har nok at se til i hverdagen,« siger Jesper Würtzen, som er blevet inspireret af Halsnæs Kommune, der har lignende tiltag.

»Vi er klart inspireret af Halsnæs i denne sag. At det blev tre måneder er et kompromis. Jeg kunne godt have levet med to måneder, men nu blev der sådan. Det er hensigten, der er vigtigst,« siger Jesper Würtzen.