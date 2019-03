På fodtur gennem byudviklingen

Lars Algreen fra Ballerup Kommune førte an på turen gennem byudviklingen og fortalte om en række af de store projekter, der er gang i for tiden. Foto: Foto: Flemming Schiller

Byudvikling Torsdag eftermiddag inviterede Ballerup Kommune til byvandring, hvor temaet var den store udvikling, som er i gang bymidten.

Af Ulrich Wolf

Solen skinnede og der var næsten forårsstemning, da omkring 30 ballerupborgere satte hinanden stævne ved Ballerup Rådhus torsdag eftermiddag. De havde alle meldt sig til den kommunale byvandring, hvor to vandrehold under ledelse af borgmester Jesper Würtzen (A) og afsnitsleder Lars Algreen fra byplanafdelingen, skulle gå gennem Ballerup bymidte og få en fortælling om de mange forandringer, der sker for tiden.

Turens første stop var ved Hold-an Vej, hvor der i et stykke tid har været indsnævringer, så den brede vej nu kun har et spor. Her blev der snakket om indsnævringen og planerne om at gøre den permanent og lavet mere grønt bystrøg.

Det har nemlig vist sig, at trafikken ikke er særligt generet af indsnævringen, og at man derfor let kan fortsætte den ordning.

Den populære p-plads

Næste stop på vandringen var Bydammen, et af de mere kildne områder, når det kommer til byudvikling. Her skal der nemlig efter planen opføres nye boliger på hjørnet af Bydammen og Banegårdspladsen og samtidig er området det måske mest eftertragtede parkeringsområde i hele byen.

»Det er den mest benyttede p-plads i Ballerup og mange har den opfattelse, at når der ikke er pladser her, så er der ingen pladser. Det passer ikke, for der er mange p-pladser i området. Derfor er der indrettet nye pladser ved det gamle posthus, ligesom der er ved at blive indrettet pendler p-pladser ved Lindevænget. Vi har en aftale med DSB som gør, at vi kan inddrage yderligere 40 pladser og dermed have 100 pendlerpladser der,« fortalte Lars Algreen, som samtidig fortalte om det måske kommende boligbyggeri, der vil få en række tilknyttede p-pladser, som ikke kun er beregnet til beboerne.

»Det er vigtigt, at vi bibeholder p-pladser til de folk der skal handle i butikkerne i Centrumgaden. Ellers kører de andre steder hen,« fastslog han sammen med en del af de deltagende borgere, der pointerede det samme problem.

De mange vandrere gik så den korte vej til Banegårdspladen, hvor der især blev snakket om det gamle posthus, som kommunen nu ejer. Det er endnu uvist, hvad den store bygning skal bruges til, men alt fra kommunale formål, hotel, boliger og parkeringshus er i spil.

En grøn forbindelse

Den store procession gik derefter over på Baltorpplænen, der også er genstand for mange spekulationer om fremtiden. Kommunen vil gerne binde området sammen med Baltoppen og Next på den ene side og Banegårdspladsen, Centrumgaden og Ballerup Centret på den anden side.

»Vi kunne forstille os en slags parkstrøg, der binder de to områder sammen. Det grønne areal er dejligt, men samtidig føles det utrygt for mange, og derfor vil vi gerne have en løsning, der binder området sammen og samtidig gør det lyst og indbydende og med masser af liv. Netop Next og Baltoppen gør, at der er meget liv både om aftenen og om dagen,« fortalte Lars Algreen, som også blev konfronteret med en del spørgsmål om eventuelle boliger i området og at man skulle sørge for at få boliger i alle prisklasser.

»Hvis der skal opføres boliger, så er det vigtigt, at der bliver plads til både store og små boliger. Ballerup Kommune skal være en kommune, man kan bo i hele livet. Vi vil gerne have at folk bliver, men vi skal også tiltrække flere udefra, så det er den balance, vi skal finde,« sagde Lars Algreen.

Gaden graves op

Derefter gik turen til Centrumgaden, hvor der især blev snakket om det store Novafos-projekt, der i 2019/2020 vil betyde, at gaden bliver gravet op med store gener for netop de handlende.

»Der skal kloakeres og lægges ny belægning og der er ingen tvivl om, at det vil få betydning for butikkerne. Derfor er det også vigtigt, at vi gør hvad vi kan, for at hjælpe forretningerne i området,« sagde Lars Algreen.

Novafos vil begynde at grave punktvis i indeværende år for at afdække, om der gemmer sig uforudsete ting under gadens belægning og den endelige opgravning vil følge året efter.

Mørket var ved at falde på og kulden kom snigende på de brave byvandrere, der efterhånden havde fået godt røde næser. Sidste punkt på turen var en afslutning på Kirketorvet, der blev fremhævet som netop et sted, hvor der var blevet skabt liv igennem den seneste tid og hvor især sommerperioden stod som en tid, hvor der var blevet skabt et fællesskab og et summende byliv, som man håber kan smitte af på resten af området, efterhånden som de mange projekter kommer i gang og bliver bundet sammen.

Hyggelig tur

Folk havde stillet deres sidste spørgsmål og gruppen blev hurtigt opløst. Nu lokkede de varme stuer og aftensmaden for de mange borgere, der havde vandret med. Men det var også en hyggelig og endda lidt oplysende tur.

Det mente i hvert fald Marianne Larsen, som var én af deltagerne.

»Jeg synes det var godt at tage med på turen og få et indblik i udviklingen i Ballerup og hvad der sker. Jeg blev måske ikke så meget klogere, for det meste er velkendt, men alligevel kom der nogle detaljer frem. Og så var det også hyggeligt,« siger Marianne Larsen inden hun, ganske som alle de andre, skyndte sig hjem for at få varmen.