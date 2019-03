Lokal hjælp mod global opvarmning

Mattias Söderberg og Mette Kjerumgaard er klar til sogneindsamlingen den 10. marts. Man kan stadig nå at melde sig som indsamler, hvis man vil give et nap med. Foto: Privatfoto

nødhjælp Søndag den 10. marts løber Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling af stablen. Hjælpen går i år til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringer.

Af Dorthe Oxgren

Om kort tid kan man igen se folk med røde indsamlingsbøsser stemme dørklokker rundt om i Ballerup, når Folkekirkens Nødhjælp samler ind til mennesker i nød. I år går pengene til de millioner af mennesker er truet af sult og oversvømmelser i verdens fattigste lande. De mangler alt det, der beskytter os danskere mod klimarelaterede katastrofer.

»Men med klimatilpasning kan man dæmme op for de forandringer, der følger i kølvandet på den globale opvarmning. Det kan være diger, dæmninger og opsamlingssøer, der kan forhindre oversvømmelser. Det kan være vejrinformation, så landmændene ved, hvornår de skal høste, og hvornår de skal forberede sig på, der kommer en cyklon. Men det kan også handle om at hjælpe en sulten småbonde med at dyrke quinoa, som er fyldt med protein og bedre til at modstå tørke end andre afgrøder,« siger klimarådgiver Mattias Söderberg fra Folkekirkens Nødhjælp, der selv er aktiv i sogneindsamlingen i Ballerup.

Giv en hånd

Der er flere måder at hjælpe på. Dels kan man spytte i bøssen, når indsamlerne kommer rundt søndag den 10. marts. Og pengene rækker langt. For bare fem kroner kan Folkekirkens Nødhjælp udlåne en vandpumpe til en lokal bonde, så han kan vande sine afgrøder under en tørke, og for 280 kroner kan en familie få en solcellelampe, der giver lys og sikkerhed.

»Sidste år indsamlede vi i Ballerup Sogn 33.256 kroner. Og det håber vi at kunne toppe i år. Blandt andet fordi vi år også bejler til erhvervsvirksomhederne i Ballerup i håb om, at de har lyst til at bidrage til indsamlingen,« siger indsamlingsleder i Ballerup Sogn, Mette Kjerumgaard, som opfordrer folk til at melde sig som indsamlere:

»Alt hvad det kræver er to-tre timer søndag formiddag. Man støtter den gode sag, mens man får en god spadseretur ud af det samtidig. Og børnene kan også sagtens være med – så længe de går med en voksen – og lære noget om at gøre noget for andre,« lyder det fra indsamlingslederen, der til daglig er skolelærer på Skovvejens Skole afdeling vest.

Hvis man vil være indsamler, kan man skrive til Mette Kjerumgaard på mail: mette.kjerumgaard@gmail.com.

Skovlunde samler også ind

Der er også landsindsamlig i Skovlunde søndag den 10. marts, hvor de frivillige står klar til at fordele ruterne. På dagen udleveres rute, bøsser og navneskilte mellem klokken 10.30 og 15.00 i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, Lundebjerggårdsvej 3B (Tværfløjen).

Senest klokken 16 skal de fyldte bøsser være afleveret igen. Kirken giver kage og kaffe eller saft, når man er færdig.

Børn under 11 skal følges med en voksen. 11-18 årige skal følges to og to. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anette Juvald, telefon 23 47 15 68 eller mail: anettejuvald@hotmail.dk