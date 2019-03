Den genvalgte formand for Venstre i Ballerup, Mikael Wandel, flankeret af folketingskandidat Kim Valentin og gruppeformand Kåre Harder Olesen. Foto: Privatfoto

politik Venstre i Ballerup afholdt onsdag aften generalforsamling og på et velbesøgt møde blev Mikael Wandel genvalgt som formand.

Af Ulrich Wolf

»Jeg takker for genvalget og tilliden og jeg vil arbejde hårdt for, at Venstre i Ballerup kommer til at stå godt rustet i fremtiden,« siger den genvalgte formand Mikael Wandel.

Under generalforsamlingen havde folketingskandidat Kim Valentin et indlæg om tiden frem mod folketingsvalget og de mærkesager Kim Valentin går til valg på.

Gruppeformand Kåre Harder Olesen talte om den politiske situation i Ballerup og om det gode samarbejde, der er partierne imellem.