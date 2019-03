DF’s hykleri

debat Venstre står 100 procent bag beslutningen om at indføre en karensperiode for landspolitikeres besøg på vores institutioner op til et valg - ikke mindst fordi det er vores eget forslag.

Af Kåre Harder Olesen (V), 2. viceborgmester samt gruppeformand for Venstre

Vi har primært foreslået dette, fordi vi vil undgå, at beboerne på vores plejecentre og børnene i vores skoler og daginstitutioner bliver statister i et landspolitisk cirkus op til et valg, men også fordi de tidligere regler stillede partierne forskelligt. Begge dele er der rettet op på nu.

Med de nye regler er landspolitikerne fortsat hjertelig velkomne til at komme på besøg for at tale med beboere og medarbejdere og se, hvordan vores forskellige institutioner fungerer, og de har masser af muligheder for at gøre det – bare ikke midt i en valgkamp.

At netop DF himler op og mener, at det er et angreb på ytringsfriheden og demokratiet, kan næppe overraske, da Pia Kjærsgaard jo reagerede stærkt kritisk, da Halsnæs vedtog tilsvarende regler, og derfor er der naturligvis gået besked ud fra DF-toppen om, at den slags skal DF stemme imod lokalt – og i DF gør man, som toppen siger.

At netop DF gør sig til ytringfrihedens forsvarer – samtidig med at Pia Kjærsgaard begrænser ytringsfriheden i Folketinget, og DF’s topstyring ikke levner meget ytringsfrihed til deres lokale medlemmer – er ikke bare selvmodsigende, det er et himmelråbende hykleri.

Helt galt bliver det, når Michael Jensen (DF) i et læserbrev udtrykker frygt for, at det næste bliver, at vi vil begrænse den personlige frihed. For det første er det noget vrøvl, og dernæst er det jo helt absurd, at man skal høre det fra det parti, der om nogen har angrebet de personlige frihedsrettigheder her i landet.

DF’s kritik er ikke bare skinger, den er også helt forfejlet. Der er på ingen måde tale om at begrænse ytringsfriheden for landspolitikerne. De kan sige lige hvad de vil, de kan bare ikke gøre det i borgernes hjem eller benytte vores børn som ufrivillige statister i deres valgkamp.