Indeklimaet i dagtilbud skal undersøges

debat Puha, det var noget af en forskrækkelse at åbne morgenavisen onsdag den 6. marts, hvor det meste af forsiden handlede om en undersøgelse af indeklimaet i daginstitutioner.

Af Peter Als (A), formand for børne- og skoleudvalget

Det økologiske råd står bag undersøgelsen, som blandt andet har fokuseret på kemiske stoffer som plastblødgørere og brandhæmmende stoffer, som er kendt for at være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. I samtlige undersøgte institutioner fandt man disse stoffer i alt for store mængder.

Jeg ved ikke, om nogen Ballerup-institutioner er med i undersøgelsen, jeg tror det ikke, men jeg frygter, at det ikke er meget bedre i Ballerup med hensyn til de kemiske stoffer, end i de målte institutioner.

Heldigvis er vi på nogle områder godt stillede i Ballerups institutioner. Vi har i 2017 gennemført en stor undersøgelse af indeklimaet i vores dagtilbud. Undersøgelsen viser, at det står udmærket til generelt, og vi har for længst sat ind for at forbedre indeklimaet, der hvor der var noget at komme efter.

Der er afsat 500.000 kroner om året til at vedligeholde og toptune vores ventilationsanlæg, så luftudskiftningen altid er i orden, ligesom der i årene 2018 til ’20 er afsat samlet 6,5 millioner kroner til konkrete forbedringer af indeklimaet.

Vi har i vores undersøgelse målt på luftkvaliteten, rumtemperaturer, dagslysindfald, akustik og radonkoncentrationer. Men der er ikke målt på de stoffer, som det økologiske råd nu har fundet i varierende omfang i samtlige 20 institutioner, de har foretaget målinger i.

Jeg vil tage initiativ til, at vi snarest muligt får kendskab til, om der er de omtalte stoffer i luften i vores institutioner, ligesom jeg vil tage initiativ til en handleplan, hvis det viser sig nødvendigt.

Hvis det er nødvendigt med øgede ressourcer til området for at sikre indeklimaet, vil det med sikkerhed indgå i forhandlingerne om budget 2020. Vi skal gøre vores allerbedste for vores yngste borgere, herunder sikre dem det bedst mulige indeklima.