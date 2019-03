Sejr til Ballerup BK

fodbold Lørdag aften spillede Ballerup BK mod Værebro fra Serie 1, og det skulle vise sig at Ballerup var i et forrygende spillehumør.

Af Redaktionen

Det stod 1-0 efter 13 minutter, hvor Kevin Fejer slog bolden ind mod Daniel Pless. Indlægget blev dog for højt, men endte i stedet for hos Mikkel Andersen, som var fulgt godt med på bagerste stolpe, og han satte den sikkert ind.

Det skulle også blive 2-0, da Daniel Pless var først over en returbold fra den ene opstander. Et mål som faldt i en periode, hvor kampen var skruet op i et rigtig fornuftigt tempo.

Næste scoring kom midt i 2. halvleg, hvor Mathias Kjærulf først havde haft to store muligheder for at udbygge føringen, før Daniel Pless fik puttet bolden i kassen til 3-0. Og så var den kamp slut.

Værebro fik dog pyntet lidt og nåede at reducere, inden dommeren fløjtede for sidste gang.