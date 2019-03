Masser af medaljer til ungdoms-DM

De seje stafetpiger fra BAK: Fillipa Roug, Stine Baastrup, Nanna Grubert og Ashley Gnanogoh vandt guld ved ungdoms-DM. Foto: Privatfoto

atletik Ballerup Atletik Klub havde et hold atleter med til ungdoms-DM i Skive, hvor klubbens talenter endte med at få hele fire guld-, fem sølv- og seks bronzemedaljer med hjem.

Af Redaktionen

Bronzemedaljerne gik til: Caroline Rødgaard-Jessen, der løb 3000 meter i tiden 10.33,20 som også var ny PR, Majken Lûtzen som løb 800 meter i tiden 2.20,97, stangspringer Rebecca Speigelhauer som kom op på 3.10 m, Mikkel Marklund der løb 200 meter på 24,38 sek, kuglestøder Mathias Kveiborg som kom op på 13,36 meter og Rasmus Jensen stødte 12,87 meter, hvilket også rakte til bronze i hans klasse.

Sølvmedaljerne fordelte sig på: Længdespringer Nanna Grubert, som sprang 5,08 m, Joachim Rønsholt løb 800 meter i tiden 1.59,50 min, Ashley Gnanogoh klarede 60 m hæk på imponerende 9,31 sek, hvilket også var ny PR, stangspringer Lærke Larsen klarede 2,80 meter og Rasmus Baltzersen løb 1500 meter i tiden 4.14,02 min.

Sidst men ikke mindst de fire guldmedaljer: Ashley Gnanogoh vandt suverænt finalen i 60 meter løb tiden 7,97 sek, Mikkel Marklund vandt på samme distance i tiden 7,32 sek, det var i øvrigt Mikkels allerførste DM og sikken et! Joachim Rønsholt vandt på 1500 meteren i tiden 4.02,30 min og pigestafetholdet på 4×200 meter bestående af Nanna Grubert, Ashley Gnanogoh, Fillipa Roug og Stine Tingbæk tog sidste guldmedalje til Ballerup i tiden 1.50.66 min.

Ud over de imponerende medaljepladser var der også mange andre flotte resultater for de lokale atleter ved ungdoms-DM.

»Alle fortjener et stort klap på skulderen. De gjorde det over al forventning, fantastisk weekend med så mange forældre og den store opbakning vi fik her, det var rigtig hyggeligt,« siger Ulrich Engmark fra BAK.