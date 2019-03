Stor forvirring om affaldsbeholdere

Morten Kølby fra Jonstrup var én af de mange boligejere, der fejlagtigt modtog en sms fra Vestforbrænding om, at hans haveaffaldsbeholder ikke længere duede. Foto: Flemming Schiller

haveaffald Mange husejere i Ballerup fik sig noget af en overraskelse, da de i en sms fra Vestforbrænding pludselig fik at vide, at deres haveaffaldsbeholder ikke længere ville blive tømt.

Af Mia Thomsen

Det stod hurtigt klart, at der var noget helt galt, da beskederne begyndte at tikke ind på facebook og i Ballerup Bladets mailboks først på ugen.

Én af beskederne kom fra Morten Kølby, der bor på Søndervej i Jonstrup, og han undrede sig – ligesom mange andre – over en sms, han modtog fra Vestforbrænding mandag den 4. marts.

Sms’en var ganske kortfattet og lød: 120 L beholder til haveaffald er ikke en godkendt beholder og vil ikke blive tømt. Du kan læse om afhentning af haveaffald på www.ballerup.dk.

Til tasterne

Men den besked stillede Morten og en hel masse andre husejere i Ballerup sig meget uforstående overfor og derfor røg han til tasterne:

»Betyder det, at de beholdere kommunen har solgt os i mange år til netop haveffald, fra den ene dag til den anden ikke længere må anvendes? Og hvorfor er de pludselig ikke længere godkendt? Og hvor mange tusinde plastikbeholdere bliver nu til affald og ender på genbrugsstationen, samtidig med at alle husejerne skal ud og købe nye? Jeg håber I kan få nogle svar fra kommunen, fordi jeg er sikker på, at rigtig mange husejere i Ballerup er interesseret i svarene,« skrev han til avisen, der naturligvis gav sig til at undersøge sagen.

Det var en fejl

Til stor glæde for de mange undrende husejere viste det sig dog snart, at Vestforbrænding havde begået lidt af en brøler. Sms’en var en fejl, viste det sig, og onsdag modtog husejerne så en ny besked: Vestforbrænding beklager, at der fejlagtigt er blevet sendt en sms ud om, at 120 liter beholder til haveaffald ikke er godkendt, og derfor ikke tømmes. Denne sms var en fejl. 120 liter beholder til haveaffald vil blive tømt som normalt, når den stilles ud til vejen.

Ballerup Bladet har forsøgt at kontakte Vestforbrænding for at høre, hvordan fejlen kunne ske, men vi har endnu ikke fået svar. Til gengæld kan husejerne glæde sig over, at deres haveaffaldsbeholder – uanset om det er en 120 eller en 140 liters beholder – vil blive tømt fremover, som den plejer.