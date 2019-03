Beboere på Lindehaven må bades med vand i plasticdunke

I kælderen er de gamle vandbeholdere blevet skiftet ud. Senere kommer turen til de slidte stistrenge, der har betydet tilstoppede vandrør. Plejecenterleder Anette Wintlev-Jensen (tv) og Lars Kejser (th), teknisk serviceleder i Center for Ejendomme, glæder sig til arbejdet er færdigt, så problemet med manglende varmt vand kan fjernes.

nedslidt Plejecentret Lindehaven har igennem lang tid haft problemer med manglende varmt vand i rørene. Det betyder, at beboere ofte må etagevaskes med vand fra køkkenet. Et stort renoveringsarbejde er i gang.

Af Ulrich Wolf

Plejecentret Lindehaven er et ældre byggeri fra 80’erne og har i mange år ikke været renoveret. Det betyder, at man ofte oplever problemer med manglende varmt vand i vandrørene på badeværelserne.

Jævnligt oplever beboerne, især på demensafsnittet, at de ikke kan komme i bad, fordi der ikke er varmt vand i badeværelset. Derfor må personalet etagevaske beboerne på en badestol, med vand fra køkkenet, hentet i plasticdunke.

Forholdene har ifølge en medarbejder stået på længe, og selvom man har gjort opmærksom på problemet, så er der hidtil intet sket.

»Det har stået på et års tid. Jævnligt oplever vi, at der ikke er varmt vand i badeværelset, og at vi må bade beboerne på en badestol. Så henter vi vand i køkkenet og bader dem med vand i for eksempel dunke fra saftevand. Jeg synes, det er ekstremt ydmygende for beboerne, og selvom vi har påpeget det flere gange, så sker der intet. Vi oplever det jævnligt og det kan ikke være rigtigt, at der er sådanne forhold i 2019,« siger en medarbejder på Lindehaven, som af hensyn til sit job ønsker at være anonym.

Hun mener, at det er pinligt for Ballerup Kommune, at man har så dårlige forhold.

»Politikerne burde se det, for de ville også synes, det er pinligt. Det mindste man kan forlange er da, at beboerne kan komme i bad,« siger medarbejderen.

Alternativet er værre

Plejecenter Lindehavens bygninger er ejet af Baldersbo og Ballerup Kommune står for den daglige drift. Lederen af Lindehaven, Anette Wintlev-Jensen, erkender da også, at der er nogle problemer med vandrørene.

»Det er rigtigt, at vi igennem et stykke tid har haft problemer med tankene og beholderne, og derfor har der indimellem været problemer med at få varmt vand i rørene til badeværelserne på første sal. Det er meget uheldigt og vi har hver gang indberettet det, så det er blevet udbedret. Men det har også betydet, at vi har måtte etagevaske beboerne med vand fra køkkenet. Det er ikke optimalt, men det er bedre end alternativet, nemlig at beboerne slet ikke kommer i bad. Vi vil sørge for den bedst mulige pleje og hygiejne for vores beboere, og derfor har vi været nødt til at etagevaske, når det er sket. Hver gang der har været problemer har vi indberettet det til Baldersbo, der ejer bygningerne, og så er det blevet lavet,« siger Anette Wintlev-Jensen, som godt kan forstå, at det fylder en del hos beboere og personale.

»Jeg vil godt understrege, at det ikke har stået på kontinuerligt et år, men det er sket nogle gange, og det er klart, at det fylder meget hos beboerne, og så fremstår det nok som om, det er sket oftere end det er. Men problemet er taget til og derfor har vi nu sat gang i et stort renoveringsprojekt, der skal forny rør og beholdere,« siger Anette Wintlev Jensen.

Projekt sat i gang

Det er som nævnt Baldersbo, der ejer bygningerne, mens Ballerup Kommune står for driften. Beboerne lejer sig ind, og derfor er det i sidste ende Baldersbo, der skal sørge for vandet i rørene.

»Hele plejecentret trænger til at få skiftet beholdere og stistrenge. Vi har været derude og lave en del i den seneste tid, men nu er problemet vokset, så nu har vi sat gang i et stort renoveringsprojekt. Det skal efter planen være færdigt i år,« siger Søren B. Christiansen, direktør i Baldersbo.

Han fortæller, at man gik i gang for over en måneds tid siden, altså inden sagen kom frem, men at det tager tid.

»Det er et gammelt hus der kræver vedligeholdelse og det betyder, at vi også skal vedligeholde resten, mens vi renoverer. Desuden skal det ske med respekt for beboerne, som i forvejen er blevet påvirket af, at rørene er slidt. Så det tager tid, men vi er i gang nu,« siger Søren B. Christiansen.

Anette Wintlev Jensen håber, at beboerne snart vil kunne mærke forskellen efterhånden som renoveringen skrider frem.

»Når vi får renoveret rør og stistrenge, så håber vi ikke, at vi skal opleve problemer med vandforsyningen igen, og så vil både beboere og personale kunne mærke forskellen. Men det kræver lidt tålmodighed endnu,« siger Anette Wintlev Jensen.