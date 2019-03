Gule veste der gør en daglig forskel

Skolepatruljen på Måløv Hovedgade sørgede onsdag morgen igen for, at store såvel som små cyklister og gående kunne komme sikkert over gaden på vej til skole. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Trafiksikker Skolepatruljen på Måløvhøj Skole afdeling Måløv er blevet udvalgt til finalen i Årets Skolepatrulje.

Af Ulrich Wolf

De fire piger har taget de karakteristiske gule veste på og den matchende ’’slikkepind’’ i hånden, som de svinger med autoritet og sørger for at spærre for de fortravlede bilister, der denne onsdag morgen kører gennem Måløv Hovedgade.

De fire piger skaber en korridor over fodgængerfeltet så de mange skoleelever kan hoppe af cyklen og trække over, inden de kan køre videre ad stien til skole.

Skolepatruljerne er et velkendt syn i gadebilledet over hele landet, hvor de frivillige unge fra 6.-9. klasse mange morgener står i al slags vejr for at sikre deres kammeraters sikre skolevej.

I Måløv er der måske en ekstra motivation, for skolepatruljen på Måløvhøj Skole afdeling Måløv er netop blevet udvalgt som én af de i alt fem regionale vindere, der skal videre til finalen i ’Årets Skolepatrulje 2019’.

De fire piger som denne morgen vogter krydset ved Meny er blandt de i alt 20 elever på skolen, der hver dag trodser det danske uforudsigelige vejr, og trækker i de gule veste og gør skolevejen lidt sikrere.

Gør en forskel

Elevene er blevet opfordret til at skrive en indstilling til Rådet for Sikker Trafik, der så har vurderet de 5400 indstillinger og derfra har udvalgt de fem regionale finalister. Indstillingen blev skrevet af Laura Rahbek Pedersen, som denne morgen står vagt i det grå og småkolde forårsvejr.

»Det er meget motiverende at vi er udvalgt. Men det er vigtigt, vi gør en forskel og vi står her i al slags vejr. Vi hjælper i det daglige, og hvis vi kan hjælpe ét barn sikkert i skole, så er det hele indsatsen værd,« siger Laura Rahbek Pedersen, når hun skal beskrive, hvad hun skrev sin indstilling, og hvorfor hun har valgt at være skolepatrulje.

Hun går i 7.g på Måløvhøj Skole og har været skolepatrulje siden skoleårets start. Hun glæder sig over den store hæder, som patruljen nu har fået.

»Vi har allerede vundet 5000 kroner, men vi ved ikke endnu, hvad vi skal bruge pengene til. Vi skal holde møde om det og så finder vi ud af det,« siger Laura, inden hun må videre. Der er også en skole, der skal passes.

Sure bilister

På sidelinjen står Jacob Høj. Han er fysik-, matematik- og biologilærer og samtidig koordinator for skolepatruljen. Han glæder sig også over, at ’’hans’’ skolepatrulje har fået et anerkendende skulderklap.

»Det har en stor symbolsk betydning og deres tilstedeværelse giver tryghed på skolevejen. Så da alle blev opfordret til at skrive en indstilling om, hvorfor de er skolepatruljer, så syntes jeg, at de skulle gøre det. Laura skrev så en god indstilling, der fortalte meget godt om, hvorfor de unge vælger frivilligt at stå herude omtrent hver morgen og hjælpe deres kammerater. De har lange skoledage og mange ting, de skal klare i hverdagen, så det er flot, at de tager sig tid til at være skolepatruljer,« siger Jacob Høj, som indimellem er med om morgenen for at hjælpe til.

»Bilisterne er ikke altid søde og de kan godt opføre sig provokerende. Men vi lærer de unge, at de aldrig må diskutere med dem. Så må de hellere gå til mig, og så kan jeg tage fat i det. Det skal også være trygt for patruljerne,« pointerer Jacob Høj, som også uddeler en opfordring eller to til de cyklister der glemmer, at de skal trække og ikke cykle over fodgængerovergangen.

Han arbejder stædigt på at fortælle om skolepatruljernes nytte og at få flere elever til at melde sig.

»Det, at eleverne har lavet frivilligt arbejde, betyder meget. Det er mindst lige så vigtigt, som at de får gode karakterer. At de vil stille frivilligt op og gøre en forskel, det vægter tungt på deres CV, hvis man kan sige det sådan,« forklarer Jacob Høj.

Fest for alle

Denne morgens patruljetjans er overstået og nu kalder undervisningen. Det foregik ganske stilfærdigt og de største ’trafikbøller’ denne morgen var nogle enkelte cyklende elever, der kørte over fodgængerovergangen i stedet for at trække, som man skal. Men endnu engang hjalp de frivillige deres kammerater til at komme sikkert over vejen og i skole og gjorde endnu en indsats for at leve op til den finaleplads, som patruljen har fået.

Finalen i ’Årets Skolepatrulje 2019’ finder sted i ugen 19 og hovedpræmien er 25.000 kroner og en fest for hele skolen.

Fakta:

Årets Skolepatrulje 2019

For at hylde landets skolepatruljer kårer Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring ’Årets Skolepatrulje 2019’. De har modtaget 5.400 indstillinger fra hele landet og udvalgt fem – én i hver region – som nu er nomineret til titlen ’Årets Skolepatrulje’. De nominerede er:

• Hovedstaden: Måløvhøj skole, Ballerup Kommune

• Sjælland: Vemmelev skole, Slagelse Kommune

• Syddanmark: Vestre skole, Middelfart Kommune

• Midtjylland: Østervangsskolen, Randers Kommune

• Nordjylland: Hurup skole, Thisted Kommune

I uge 19 afgøres det, hvem af de nominerede skolepatruljer, der vinder titlen og 25.000 til en kæmpe fest for hele deres skole.

KIlde: Rådet for Sikker Trafik