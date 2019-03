Nye regler hvis man skal handle med kommunen

Handel Ballerup Kommune har vedtaget en ny udbuds- og indkøbspolitik, der især stiller skarpt på etiske og klimamæssige spørgsmål.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune er en førende erhvervskommune med mange virksomheder og et vidt forgrenet net af leverandører, der leverer varer og tjenesteydelser til kommunen.

Men i den senere tid er der kommer yderligere fokus på de regler, som gælder for virksomheder, store som små, der vil handle med Ballerup Kommune. Derfor har kommunalbestyrelsen netop vedtaget en ny udbudspolitik, der er helt i tråd med de mest moderne krav til samhandel.

Den hidtidige udbudspolitik går tilbage til 2010 og derfor var der en række nye forhold, der skulle skrives ind i den nye politik. Efter en høringsperiode har både erhvervslivet og interesseorganisationer været involveret, og det har resulteret i den nye politik, hvor flere udelukkelsesgrunde og social ansvarlighed er kommet til.

Den største fornyelse er især sket på det etiske område. Her har man indført skrappere krav til virksomhederne, når det kommer til social dumping, skatteunddragelse, skattely samt hvidvask.

Desuden er der stort fokus på, at virksomheder tager lærlinge og i det hele taget er deres sociale ansvar bevidst. Endvidere er der også indført en hensigtserklæring om socialøkonomisk virksomhed, en væsentlig udbygget miljøtjekliste, målsætning om årlig administrativ og politisk opfølgning og en struktureret kommunikationsplan, intern såvel som ekstern.

Glad for reglerne

De nye skrappe regler, der nu kan udelukke virksomheder, der ikke overholder reglerne, glæder Per Mortensen (A).

Han har i mange år været forkæmper for skrappere regler.

»Som én af bannerførerne her i Ballerup Kommune i kampen mod social dumping, hvidvask og skatteunddragelse samt større social- og miljømæssig ansvarlighed hos arbejdsgiverne, er jeg glad for vore nye udbuds- og indkøbspolitik. Her vi tager hul på regler mod hvidvaskning, kriminalitet og korruption og markerer klart, at vi ikke ønsker firmaer, der blandt andet benytter social dumping og vi kontrollerer det. Det har vi gjort før, men nu indskærper vi det på en række områder, og det glæder mig,« siger Per Mortensen.

Dermed er han på linie med Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen, som under behandlingen pointerede, at han synes det er en god udbudspolitik, som alle partier kan være enige om.

Også Enhedslistens Stine Rahbek Pedersen pointerede, at hun er glad for den nye politik, der især tager en række nye hensyn til klima, natur og socioøkonomiske initiativer.

Den nye udbudspolitik kan læses i sin helhed eller som pixi-udgave på www.ballerup.dk/erhverv.