Lokal tømrer nomineret til Årets Håndværker

Önder Yazars firma ’E. O. Tømrer & Snedker’ er nomineret til Årets Håndværker 2019 i kategorierne Årets Tømrer og Årets Håndværkerlærling. Foto: Foto: Flemming Schiller

Hæder For nogle uger siden havde vi her i avisen en artikel om den lokale tømrer Önder Yazar og hans nystartede firma ’E. O. Tømrer & Snedker’. Siden er der sket store ting i hans lille virksomhed, der udover ham selv tæller lærlingen Haydar.

Af Mia Thomsen

Önder er nemlig blevet nomineret til ikke bare én, men hele to priser i konkurrencen Årets Håndværker, hvor han er finalist i kategorierne Årets Tømrer (0-4 ansatte) og Årets Håndværkerlærling.

»Jeg stod ude hos en kunde og var ved at besigtige et projekt og fulgte samtidig med på facebook, hvor Anmeld Håndværker sendte LIVE. Jeg kunne nærmest ikke være i min egen krop af glæde. Jeg er så stolt over at være blevet finalist i to kategorier, og glæder mig til at fejre med min lærling,« fortæller Önder Yazar, der nu ser frem til det store finaleshow i Cirkusbygningen i København den 10. og 11. april, hvor vinderne i alle de mange forskellige kategorier skal findes.

Finalisterne er de håndværkere, der har fået de bedste anmeldelser fra kunderne det seneste år på portalen www.anmeld-haandvaerker.dk. Og med et gennemsnit på fem – på en skala der går fra et til fem – var Ballerup-tømrerens finaleplads altså i hus.

»Vi knokler hver dag for at yde en god service, så vi er naturligvis stolte over den anerkendelse, som ligger i finalepladsen,« siger Ønder Yazar.

Nu må tiden vise, om Önder og Haydar skal på scenen til prisuddelingen eller om de må ’’nøjes’’ med æren som finalist