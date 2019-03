Overgreb på byparken

Debat Teknik og ’Miljø’ udvalget har besluttet at inddrage endnu et stykke af Skovlunde Bypark. Denne gang til boldbane m.m.

Af Erik Andreasen, Brobyvej 24, Skovlunde

Der blev for nogle år siden lavet et stort indgreb i Byparken da man byggede den store hal. På et borgermøde forsikrede borgmesteren og formanden for teknik og miljøudvalget dengang, at der ikke var tale om en ’salami metode’ og at der ikke ville blive inddraget mere af Byparken.

Skovlunde Bypark er en meget væsentlig del af Skovlundes identitet og et attraktivt område, der dagligt besøges af mange Skovlunde-borgere.

Med udsigten til at dette nu igen reduceres, denne gang for at give Kasperskolen ekstra boldbaner, så kan man fremover kun tale om et lille grønt område i stedet for en Bypark. Det vil uden tvivl skuffe mange af Skovlundes borgere.

For at få det til ’at glide ned’ nævnes det så, at boldbanen vil kunne anvendes af alle Skovlundes borgere. Det er jo ren afledning, eftersom der i forvejen er rigeligt med ubenyttede boldbaner i området og der også etableres andre boldbaner til Kasperskolen på ’seminariegrunden’.

Vi kan endnu engang konstatere, at politikerne i Ballerup ikke handler i Skovlundes interesse. Dette projekt bør stoppes, så Skovlunde kan beholde sin fine Bypark, der forvejen ikke er for stor.