Affaldsordningen er noget rod

Debat Undertegnede fik torsdag den 7. marts 19 tømt havebøtter på vores adresse. Ved tømningen faldt låget af den ene bøtte.

Af Alvin Mølhorst, Slettebjergvej 11, Ballerup

Vi henvendte os til Vestforbrænding vedrørende samme. Blev henvist til Remondis, som er det selskab, der tømmer omtalte.

Svar: Det er ikke vores problem. Ballerup Kommunes havebøtter er gamle, udslidte og kondemnerbare. Det er kommunens/Vestforbrændings ansvar. Vi vasker vores hænder.

Efter nu at have ’’løbet spidsrod’’ mellem den ene og den anden synes jeg, at det nærmer sig ansvarsforflygtigelse.

Ballerups affaldsordning har i den grad været et rod de seneste tre år. Gid man kunne vælge en anden operatør.