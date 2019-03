Lindehavens ydmygende badeproblemer

Debat Bedst som man troede at der var 100 procent styr på brandsikring og andre tekniske installationer på kommunens plejecentre - jævnfør mit tidligere debatindlæg vedrørende brandforholdene på plejecentrene - kan man i lettere chokeret tilstand læse i ugens avis, at beboerne på Plejecenter Lindehaven, bliver etagebadet med varmt vand i saftevands plastdunke fragtet fra plejecentrets køkken, fordi der mangler varmt vand i rørene?

Af Lone Madsen (D), Folketingskandidat for Nye Borgerlige

Jamen du godeste, hvilket årti er vi bombet tilbage til her? Er der en ansvarlig voksen tilstede?

Man kan endvidere læse, at grunden til det manglende varme vand er, at man har undladt at renovere løbende og dermed misligholdt bygningen, så rørene og anlægget formentligt er blevet så tilkalket, at der ikke længere kan komme varmt vand ud af rørene.

Hvem pokker er det lige der har sovet i timen her? Er det plejecenterlederen eller er det den tekniske serviceleder? Er det direktøren i boligselskabet Baldersbo som ejer bygningen eller er det Ballerup Kommune der står for driften?

Jeg mener, det må være én af de ledende personer eller dem alle? For hvad har man ellers ledere og direktører til? Hvis ikke det er for at påpege fejl og mangler og få orden på ting der ikke virker?

At dette har stået på i et års tid skriger jo til himlen om, at der er noget ravruskende galt i håndteringen af dette problem, som jo åbenbart ikke er opstået pludseligt. Og jeg vil æde min gamle hat på, at de berørte beboere ikke har fået så meget som en bøjet tiøre tilbage i husleje for ydmygende mangler på varme bade, svig og smerte.

Og hvis ikke beboerne kan få et værdigt og ordentligt varmt bad indtil forholdene på Lindehaven er blevet ordnet, så må man jo flytte dem til andre plejecentre for at få et varmt bad, alt andet er umenneskeligt og uværdigt for mennesker, hvoraf en stor del oven i købet er demente.