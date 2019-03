Ensomhed blandt ældre i Ballerup

Debat Hver 11. modtager af hjemmehjælp i Ballerup er ofte alene, selvom vedkommende har lyst til at være sammen med andre. Kommunen har igangsat flere initiativer i forhold til ensomhed, men ensomhed kan være en svær nød at knække, blandt andet fordi det kan være svært at række ud efter hjælp.

Af Ina Strøjer-Schmidt (F),Folketingskandidat for SF i Ballerup