Respekt for skolepatruljen

Debat Tillykke med nomineringen til nogle af hverdagens helte - skolepatruljerne - her dem på Måløvhøj Skole.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Jeg husker selv min tid som skolepatrulje på Parkskolen først 70’erne som en god tid. Selv om nogle bilister allerede dengang kunne være hensynsløse. Så husk nu at respektere de unge mennesker, de gør det for deres kammeraters, dine børns, børnebørns, søskendes, nevøers og niecers skyld. Så de kommer sikkert frem til skole.

Så her lidt råd til dem bag rattet: Tag hensyn til skolepatruljerne og giv dem et klap på skulderen for deres gode arbejde. Slap lidt af i bilen, blodtrykket ned og tænk på noget godt, når du ser en gul vest. Så bliver din dag, og skolebørnenes lidt bedre og mere sikker.

Og endnu engang tillykke med nomineringen og fortsæt jeres gode arbejde.