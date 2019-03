Politi uge 11

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Butikstyve stak af

En politipatrulje rykkede mandag den 11. marts klokken 14.02 ud til en anmeldelse om butikstyveri fra en tøjbutik i Ballerup Centret.

En medarbejder i butikken havde set to mænd opføre sig mistænkeligt. Derfor fulgte hun efter dem og opdagede, at de havde begået tyveri.

Mændene nåede dog at undslippe og havde stjålet flere t-shirts til en større værdi. De beskrives som:

A: udenlandsk, 25-30 år gammel, talte dansk, sort skæg, sort hår. Han medbragte et cremefarvet net og var iført en grå/sort jakke og sorte kondisko med hvide snørebånd.

B: Normal kropsbygning, cirka 25 år gammel, sorte skægstubbe, og var iført en grå hue, mørkt tøj og sort dunjakke med rød skrift i nakken.

Indbrud på skole

To bærbare computere, en oplader samt en dockingstation er omkring klokken 01.48 natten til tirsdag den 12. marts blevet stjålet fra kontoret på Søagerskolen på Råbrovej i Smørum. Gerningsmanden er kommet ind på kontoret ved at sparke en dør op, oplyser Nordsjællands Politi.

Indbrud i bil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en grå personbil af mærket BMW sket mellem mandag den 11. marts klokken 18 og tirsdag den 12. marts klokken 07 på Kløvertoften i Skovlunde.

Hvordan tyven er kommet ind er uvist, men rattet, et anlæg, GPS, et midterkonsol og flere computere var stjålet.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Birthevej i Skovlunde. Indbruddet var sket tirsdag den 12. marts mellem klokken 10 og klokken 20.30. Et vindue var aflistet, og et gopro-kamera var stjålet.

Kvinde udsat for tricktyveri

En politipatrulje kørte fredag den 15. marts klokken 15.10 til en anmeldelse om et tricktyveri begået i Magleparken i Ballerup. To personer havde henvendt sig til en kvinde i hendes lejlighed, hvor den ene (A) påstod, at hun var sygeplejerske, og at kvindens halskæder skulle vaskes, så de ikke gav pletter. Imens gik en anden person (B) ind i lejligheden og rodede i skuffer og skabe.

Begge personer forlod stedet med diverse smykker og beskrives som:

A: Kvinde, dansk af udseende, 30-35 år og 170 cm. høj. Hun var almindelig i kropsbygning, havde hvid hudfarve, talte dansk og var iført en petroliumsfarvet jakke med lynlås.

B: Mand, ikke etnisk-dansker af udseende, 30-35 år, 175 cm. høj. Han var kraftig i kropsbygning, var brun i huden, havde sort, kort hår og skægstubbe.

Indbrud i villa i Skovlunde

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 15. marts kl. 10.00 og søndag den 17. marts kl. 13:45 på Sømosevej i Skovlunde. En rude var aflistet, og diverse smykker var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre som har oplysninger til ovenstående sager. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.