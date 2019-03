Dusør for at fange tyve i Måløv

Glenn Andersen og hans svigerfar med det synlige bevis på politiets hæder for at gribe ind og forhindre et tyveri mod en ældre kvinde i Måløv.

heltemod Glenn Andersen og hans svigerfar fik hæder og dusør, da de stoppede et tyveri mod en ældre dame. En aktion, der endda endte med både vold og personskade.

Af Ulrich Wolf

Søndag den 11. marts 2018 kom Glenn Alexander Andersen og hans svigerfar, Rene, kørende igennem Måløv. De havde lige været til barnedåb og var på vej hjem, da de holdt ved et lyskryds. Her så de en kvinde gå meget foroverbøjet ved siden af en 81-årig kvinde og hendes taske.

Det så meget mærkeligt ud, så de observerede lidt og hurtigt stod det klart, at kvinden var i gang med et tyveri fra den intetanende ældre kvinde.

Resolut sprang de begge ud af bilen for at stoppe kvindens tyveri. De blev opdaget og det udenlandske par, der stod for tyveriet, stak i første omgang af hen til en parkeringsplads, hvor en medsammensvoren holdt i en bil.

Mens Glenn ringede til politiet, løb svigerfar Rene efter parret og fik fastholdt kvinden, der havde pungen. Manden i bilen stak af og efterlod dermed parret til deres videre skæbne.

Fik fat i kvinden

»De skulle til at fordele pengene, men da min svigerfar kom løbende, så stak manden i bilen af. Jeg er for tiden sygemeldt med dobbelt diskusprolaps, så det var ham der var den stærke og hurtige. Jeg var i konstant kontakt med politiet, mens Rene kæmpede med de to. De gik helt amok. Manden slap væk, men kom tilbage og ville slås og jeg fik et spark over hånden, som jeg kunne mærke længe efter. Det lykkedes dog ikke for manden at befri hende og han stak af. Vi fik så fastholdt kvinden indtil politiet kom,« fortæller Glenn, som var mødt op med sin heroiske svigerfar og sin kæreste på politigården for at få dusøren for en speciel indsats.

Ventede på politiet

Mens de fortæller om deres kamp mod de to tyve, så bemærker de, at det tog en halv time inden politiet kom til stedet, hvilket fik politidirektør for Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen, til at beklage, at det tog så ekstraordinært lang tid.

»Det var ret svært at fastholde hende så længe, men det lykkedes og vi kunne til sidst overgive hende til politiet. Der kom mange folk hen i løbet af det hele og spurgte, hvad vi havde gang i. Kvinden råbte og skreg og folk troede, at vi var ved at overfalde hende. Så måtte vi forklare, hvad der skete. Men den ældre kvinde fik sine penge og vi fik stoppet tyveriet og det var godt,« siger Glenn Andersen, som er glad for dusøren og hæderen, men mener, at det var helt naturligt at gøre.

»Man skal ikke gøre den slags mod gamle mennesker, det er for usselt. Jeg er glad for hæderen og det betyder da noget, men jeg ville gøre det alligevel og jeg vil gøre det igen. Der var rigtig mange mennesker der så det, men ingen gjorde noget. For mig var det helt naturligt, at man må gøre noget for at stoppe det,« siger Glenn Andersen.

Det var Glenn, der var indstilet til prisen, men da forklaringen blev rullet op på politigården stod det klart, at svigerfar Rene også havde en ganske stor del af æren for at tyveriet blev stoppet, så han blev lovet en dusør efterfølgende.