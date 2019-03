Tilfældig cykeltur forhindrede selvmord

Sebrina Ussingkær Vede og Ronni Frandsen kom tilfældigvis begge cyklende ved Bispevangen den morgen i 2017. Det reddede en kvindes liv og gav de to en fælles oplevelse, de nok aldrig glemmer. Foto: Kaj Bonne

hæder Sebrina og Ronni kom begge tilfældigt cyklende ved Bispevangen og reddede en kvinde fra at begå selvmord. Nu har de fået en dusør af politiet for deres indsats.

Af Ulrich Wolf

En stille morgen den 1. september 2017 kom Sebrina Ussingkær Vede kørende på sin cykel på ved Bispevangen. Hun var på arbejde for hjemmeplejen i Ballerup og havde netop besøgt en borger på en adresse i rækkehusene på Bispevangen og kom nu kørende forbi det karakteristiske højhus.

Der var ikke ret mange mennesker på vejen den morgen, men netop på den rute mødte hun Ronni Frandsen, som var på vej til sit arbejde i center for ejendomme i Ballerup Kommune. Et ganske tilfældigt møde en ganske tilfældig morgen, der kom til at gribe ufravigeligt ind i de to personers liv og som samtidig reddede livet for en helt tredje person. Et møde, der nu har kastet en dusør fra Københavns Vestegens Politi af sig for en ganske særlig indsats.

Talte hende ned

Men da de to cyklister passerede hinanden, så Sebrina pludselig en kvinde stå på syvende sal, på ydersiden af altanen uden sko på og tydeligt i gang med at tage tilløb til at springe ned i den sikre død.

Sebrina og Ronni kiggede på hinanden og opfattede instinktivt, at de måtte gøre noget. Sebrina styrtede ind i opgangen og op i elevatoren, mens Ronni ringede efter hjælp med det samme.

»Jeg kunne ganske enkelt ikke få mig selv til at løbe derop. Hvad nu hvis hun sprang ud foran mig. Så ville jeg føle mig skyldig på en eller anden måde, det kunne jeg slet ikke have,« siger Ronni, når han i dag skal fortælle om den dramatiske episode. Han skulle alligevel komme op på syvende sal, men det vender vi tilbage til.

Sebrina løb hen til kvinden der stod uden sko på og rystede voldsomt.

»Hun sagde ’min familie elsker mig ikke’ og hun kiggede ned på jorden. Hun snakkede gebrokkent dansk, men det var tydeligt, at hun ville ’derned’. Så jeg gik roligt til værks, så hende ind i øjnene og fortalte hende, at det ikke var vejen frem. Der er andre løsninger. Du skal ikke derned. Samtidig holdt jeg hende fast, så hun ikke faldt ud,« siger Sebrina Ussingkær Vede, der længe stod og talte med kvinden.

»Jeg er vant til at snakke med borgere via mit job, så jeg tog det egentlig ganske roligt. Jeg koncentrerede mig primært om at få hende på andre tanker,« siger hun.

Hjælpen kom op

Efter et stykke tid blev det dog ret svært for Sebrina at holde kvinden, der var kraftigt bygget og hun var derfor nødt til at tilkalde Ronni. Han måtte simpelthen komme op for at holde fast på kvinden, der stadig hang i yderste livsfare.

»Jeg havde konstant kontakt med redningen over telefonen, men tog så op på syvende sal. Da jeg endelig kom derop, var der ikke så meget andet at gøre end at få hende ind. Så jeg gik resolut hen til hende, fik fat i hende og trak hende ind på svalegangen. Derefter satte vi hende ned og beroligede hende,« siger Ronni Frandsen, som kort efter kunne høre udrykningen nærme sig.

»De kom relativt hurtigt, men da de fandt ud af, at vi havde fået kvinden ind, tog de det mere roligt. De tog hende med, og vi var meget lettede,« siger Ronni.

Begge har siden tænkt en del på episoden, hvor deres skæbner blev tilfældigt viklet ind i hinanden.

Ville gøre det igen

»Det er en voldsom historie og det er noget jeg aldrig glemmer. Det er da klart noget jeg kan fortælle børnene,« siger Ronni og suppleres af Sebrina:

»Jeg har tit tænkt på det efterfølgende. Mens det stod på, var jeg så koncentreret af at hjælpe kvinden, men jeg har især tænkt på, hvordan hun havde det.«

Begge var mødt op ved politiets dusøroverrækelse, hvor der var stor anerkendelse for deres bedrift.

»Det er da rart at få anerkendelsen og det betyder noget. Men det var bare noget, der skulle gøres og jeg ville gøre det igen.«

De to tilfældige redningsfolk har aldrig siden set kvinden, men hun har det i følge politiets oplysninger godt i dag.

Sebrina og Ronni foran højhuset på Bispevangen i Ballerup. Foto: Kaj Bonne