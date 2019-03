Kultur og smag mødes i køkkenet

Det handler om mad og smag, men det handler også om meget andet. Fællesskab og samvær er ligeså vigtigt i projekt ’Mad og kultur i køkkenet’. Foto: Foto: Kaj Bonne.

Kulturmøde Et nyt projekt af bydelsmødrene og den internationale kogeskole skal sætte fokus på mødet mellem kulturer gennem mad.

Af Ulrich Wolf

Er der noget, der kan samle folk og få dem til at prøve nyt og få smag for andre kulturer, så er det mad. Det mener i hvert fald Miasser Hawwa fra bydelsmødrene i Ballerup og Birgitte Kampmann, som står bag den internationale kogeskole. Derfor har de netop skudt gang i et nyt pilotprojekt, ’Mad og kultur i køkkenet’, der syder og bobler i køkkenet i Sundhedshuset i Ballerup.

I de kommende måneder vil de sætte fokus på mødet mellem mennesker og kulturer og til det formål har de oprettet et hold på i alt 12 kursister, der består af seks personer med anden etnisk baggrund end dansk og seks seniorer med dansk baggrund. I den gruppe er det meningen, at man skal mødes på tværs af kulturer og skabe retter med fokus på sundhed, smag, køkkenteknik, økonomi og meget andet.

Ikke bare mad

»Det er et projekt, der har fokus på mad, men der er også meget andet i det. Det er nemlig ikke bare et madkursus. Som kok vil jeg gerne skabe gode fællesskaber på tværs af aldre og etnicitet og vi skal udfordre hinanden. Vi håber, at der også opstår nogle møder mellem mennesker, der kan gøre en forskel,« siger Birgitte Kampmann, som er uddannet kok i USA, hvor hun har boet og arbejdet i mange år. Hun har desuden været med i madprogrammer på DR.

Ifølge Miasser Hawwa er det et unikt projekt, der opstod, da de to mødtes og fik ideen til madmødet mellem gryderne.

»Vi mødtes kort efter, at Birgitte kom hjem fra Boston og fandt ud af, at det kunne være et godt projekt at få folk til at mødes gennem mad. Meningen er at få udfordret hinanden smagsmæssigt, men det er også at få folk til at mødes og lære hinanden at kende i nye rammer. Det er helt unikt og jeg tror ikke, at der findes et lignende projekt i Danmark,« siger Miasser Hawwa, som glæder sig til at se hvordan kurset udvikler sig hen over de kommende måneder.

Skal skabe tillid

Selve projektet løber over seks lørdage, hvor de 12 deltagere hver 14. dag skal mødes for at lave mad og snakke.

Det hele sluttes af den 11. maj med et stort kalas, hvor alle er velkomne til at komme forbi og deltage.

»Vi vil gerne lave noget banebrydende. Mad skal skabe tillid og det er det underliggende budskab. Samtidig er det også meget konkret. For vi lærer deltagerne om sund mad, gode råvarer, smagsoplevelser og krydderier og får en snak om, hvor meget og hvad man spiser. Så vi kombinerer flere ting med vores projekt,« siger Birgitte Kampmann og suppleres af Miasser Hawwa:

»Formålet give yngre nydanskere mere mod på at engagere sig i lokalsamfundet og at engagere kommunens ældre borgere både med hensyn til mad og andre kulturer. Derfra håber vi naturligvis at styrke fællesskaberne mellem deltagerne, som også kan dyrkes udenfor køkkenet,« siger hun.

Flere farver

Man behøver ikke at være hverken kok eller meget velbevandret i et køkken, deltagerne skal først og fremmest være åbne og indstillet på at prøve noget nyt. Håbet er også, at deltagerne efterfølgende vil gå sammen om at arrangere madlavningsaftener i lokalområderne.

»Det er nyt og vi vil gerne have lidt flere farver i Ballerup. Vi ser frem til at maden skal kunne skabe tillid og møder på tværs af, hvad man måske kunne forestille sig. Måske kunne det blive så godt, at det kan gentages eller blive mere permanent,« siger Birgitte Kampmann.

Pilotprojektet er støttet af EGV-fonden, Ballerup Kommune, Baldersbo og Hedegaven.