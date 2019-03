Elever fik en økonomisk øjenåbner

Undervisningsminister Merete Riisager og borgmester Jesper Würtzen sammen med 8.C på Hedgårdsskolen, da pengeugen var i gang mandag. Foto: privatfoto

Monetært Eleverne i 8.C på Hedegårdsskolen fik både gode økonomiske tips og fint besøg, da pengeugen blev skudt i gang mandag.

Af Ulrich Wolf

Hvad er renter? Hvad er et budget og hvorfor skal man holde sig væk fra kviklån og sms-lån?

Svarene på den slags spørgsmål og masser af andre økonomiske gode råd blev strøet ud over eleverne i 8.C på Hedegårdsskolen mandag morgen. De deltog i den landsdækkende pengeuge, som Finans Danmark står bag.

Formålet er at lære udskolingselever om økonomi, og hvordan de styrer udenom de værste fælder på et til tider svært gennemskueligt marked med mange lette, men rasende dyre fristelser.

Det var matematik- og klasselærer Charlotte Brewerton, der havde klassen denne dag, hvor der kom meget mere end bare økonomiske tips ind gennem klassedøren.

Vigtig viden

To repræsentanter fra den lokale Danske Bank-filial var mødt op, det samme var borgmester Jesper Würtzen (A), skoledirektør Anne Vang og ikke mindst undervisningsminister Merete Riisager (I).

De to bank-repræsentanter stod for det indlæringsmæssige, mens politikerne ’’bare’’ var der for at observere, hvad der skete i erkendelse af, at det er et vigtig emne.

»Jeg tilmeldte klassen, fordi jeg er matematiklærer og har brugt økonomi i undervisningen. Men selvfølgelig også fordi, det er vigtig lærdom for børn i udskolingen. Måske ikke nu, men om fire-fem år skal de her unge til at tage stilling til en masse økonomiske ting. De får job og skal til at flytte for sig selv og den slags, så er det vigtigt, de ved det mest basale om økonomi. Hvad er et budget, hvad er ÅOP og hvordan undgår man at havne i RKI? Vi diskuterede også digital sikkerhed, hvor mange rent faktisk har nogle passwords, der er så lette at bryde. Det kan i den grad også misbruges økonomisk,« siger Charlotte Brewerton, som tydligt kunne mærke, at eleverne fik en aha-oplevelse.

Kan anbefales

»De lærte meget og mange blev overraskede over, eksempelvis hvor usikre deres egne passwords er – eller at man rent faktisk betaler op til 800 procent i ÅOP på nogle lån. Det var helt klart en øjenåbner for dem,« siger Charlotte Brewerton.

Hun roser samtidig klassen for deres store interesse og engagement, trods de mange gæster i klasseværelset.

»Både minsister og borgmester skrev efterfølgende og sagde tak for besøget og at det var en super sød klasse. Til sidst stillede ministeren et par spørgsmål og eleverne var meget interesserede i at svare og fortælle. Det var meget positivt, og jeg kan klart anbefale projektet og besøget af gæsterunderviserne fra banken til andre udskolingsklasser,« siger Charlotte Brewerton.

Vil gøre en forskel

En af de to gæsterundervisere var Morten Skovboe, filialdirektør i Danske Bank i Ballerup. Han glæder sig også over projektet, som han mener er meget vigtigt.

»Det hander om basal viden om økonomi. Det handler ikke om banken, men om at lære de unge om faldgruber og generel økonomisk viden. Det er der mange, som får brug for og de kan undgå mange problemer i fremtiden, hvis de tager rådene til sig. Og det tror jeg, at de gør, og hvis vi har gjort et forskel, så er vores mål nået,« siger Morten Skovboe, som drømmer om at lave et permanent samarbejde med skolen om netop økonomi, så eleverne fortsat kan blive mindet om og lære, at ord som økonomi, renter, lån og ÅOP måske er kedelige, men kan være rigtig vigtig viden at have med sig i voksenlivets lærdomsbagage