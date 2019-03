Opråb fra pædagog: Vi kan ikke rumme mere

debat Jeg er pædagog og jeg elsker mit arbejde. Jeg arbejder i byens bedste børnehus, har de bedste kolleger, de bedste børn og forældre og ikke mindst de bedste ledere.

Af Maria Giordano Bjørklund, Egebjergtoften 36, Ballerup

Ledere som i den grad er tæt på kerneopgaven, som fint fornemmer hvad der rører sig og handler prompte på uregelmæssigheder, tager affære via dialog og fælles tiltag, som udmunder i udvikling og trivsel.

Jo, vi har, som rigtig mange andre, travle, uoverskuelige og mangeartede hverdage hvor vi, uanset hvor stærkt vi løber, ikke kan nå alle de opgaver, der ligger foran os.

Men vi formår alligevel, at finde løsninger, der bevarer nærværet og udviklingen af børnene. Det gør vi, fordi vi er vældig kompetente og ønsker at vores børnehus skal være af høj kvalitet, hvor vi hele tiden kikker på og regulerer vores praksis.

Indenfor det sidste år, har vi skulle forholde os til nye styrkede læreplaner, barnets første tusind dage og BAL (Ballerups analyse af læringsmiljøer). Og nu skal vi så på den igen!

Børne- og skoleudvalget har besluttet, at tilvejebringe et samlet materiale, en “kvalitetsrapport”, som kan sikre den pædagogiske kvalitet.

Arbejdsgruppen har undersøgt udbuddet af redskaber og vurderet, at det mest hjælpsomme værktøj er konceptet KIDS.

Med KIDS forventes det, at hver pædagog bruger 3,5 time hvert andet år, på at “krydse” sin praksis og sine kolleger af i et skema. Et koncept som vil være et øjebliksbillede og tage rigtig mange timer fra kerneopgaven.

Vi har ikke brug for flere målinger og koncepter, vi kan ikke rumme mere. Lad os nu få ro til at arbejde med BAL, beskrevet som understøttende for den pædagogiske kvalitet, samt den nye styrkede læreplan, som fokuserer på, at pædagogerne styrkes i at evaluere.

Derudover har Ballerup Kommune brugt rigtig mange ressourcer på uddannelse og opkvalificering af lederne. Hav tillid til den pædagogiske praksis og lad kontakten til lederne være den politiske ledelses mulighed for at holde øje med kvaliteten. Lederne burde være dygtige nok, til at klare opgaven uden endnu et koncept.