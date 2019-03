Skovlunde i gymnastikkens tegn

gymnastik Traditionen tro afholder Skovlunde Idrætsforening H G & S sin årlige afslutning med en stor gymnastikopvisning lørdag den 30. marts.

Af Redaktionen

Det hele foregår i Skovlundehallen, Skovlunde Skole Nord, Lundebjerg skole, hvor der er fælles faneindmarch klokken 13.30.

De mange hold og deres instruktører, vil vise hvad de har trænet og øvet i vinterens løb. Man kan også se de store forældre/barn og børnehold lege sig til motion og koordination i en hyggelig stemning, ligesom man kan se pigerne fra leg & MGP-hold, samt pigerne fra foreningens showdancehold Der vil også være mulighed for at opleve foreningens nye tiltag, nemlig jump4fun i alderen fra 6 til 16 år.

Selvom man er kommet lidt op i årene, er der gode muligheder for motion og hyggeligt samvær. Det vil Senior-Idrætten 60+ vise.

Også springholdene for piger og drenge har været i gang hele vinteren og med energi og gå på mod, kastet sig ud i de forskellige øvelser. Foreningen præsenterer også gæsteholdet KB Elite, et dygtigt pigehold, der viser et helt utroligt program.

Som afslutning kan man opleve et lille herremotions hold, som i vinterens løb har hygget sig med motion og mange forskellige slags boldspil, som alle kan deltage i, måske med lidt opbakning fra damemotion.

Alle er velkomne til at komme og kigge og være med lørdag den 30. marts. Opvisningen forventes færdig omkring klokken 17.20 og der er gratis adgang.