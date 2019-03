Taekwondoklub bliver til kampsportscenter

Foto: Torben Schou

kampsport Ballerup Taekwondo Klub har løbende udvidet repertoiret. Nu skifter de navn til det mere dækkende Ballerup Kamsport Center.

Af Redaktionen

I mange år var Ballerup Taekwondo Klub en almindelig kampsportsklub med fokus på egen stilart. Generationsskifte i 1995 resulterede dog i nye ledende instruktører, som også trænede andre former for kampsport. Erfaringerne derfra blev brugt til at optimere taekwondoen, der med tiden er blevet udvidet med blandt andet gulvkamp og forsvar mod våben.

Klubben oprettede i 2007 afdelingen Copenhagen Nunchaku, så der kunne trænes den dynamisk kampsport nunchaku-do. Senere begyndte klubben også at undervise i kungfu-stilarten wing tzun, der er en af de mest effektive former for selvforsvar. Med Ballerup Wing Tzun som endnu en afdeling begyndte overvejelserne til at gøre den flerstrengede forening til et kampsportcenter.

Planerne tog yderligere form da klubben i 2016 begyndte at undervise de yngste børn i allround kampsport hvor de foruden motorisk træning undervises i både taekwondo, wing tzun og braziliansk jiu-jitsu (gulvkamp). Efter ønske fra forældrene er de næstyngste børns taekwondo-træning nu ved at blive udvidet til også at omfatte wing tzun og gulvkamp.

Som naturlig følge har klubben nu skiftet navn til Ballerup Kampsport Center. På engelsk Ballerup Martial Arts Center. Det gamle navn, Ballerup Taekwondo Klub, fortsætter sideløbende, men formelt som en underafdeling.