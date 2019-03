Ærgerligt nederlag til LSF

fodbold LSF skulle i weekenden en tur til Sundby og spille på deres lækre kunstbane mod topholdet B1908.

Af Redaktionen

De kom godt fra start og det høje pres gav bonus – i hvert fald i de første ti minutter, hvor der stod LSF på det meste af spillet. Men langsomt kom B1908 ind i kampen og i det 23. minut kom så det første mål.

B1908 kombinerede godt – de havde fået lagt et godt pres på de bagerste rækker og fik skudt på mål. Nikolaj Bjerregaard i kassen fik flot reddet, men returen røg ud til en modstander og så stod det 1-0.

Men LSF kløede på og i det 28. minut blev Jacob Lind spillet i dybden. Alene med en back kom han ind i feltet og her blev der lavet et klart straffespark. Det skulle Aske Viktor tage sig af, men hans skud blev desværre reddet af den glimrende målmand.

Efter pausen skete der så noget. I det 55. minut fik LSF et debutantmål. Martin Fisch fik sendt Frederik Jegind afsted og målmanden blev fanget i ingenmandsland – og lobbet gik i mål til en fortjent udligning.

Og drengene fortsatte. Aske spillede Jacob Lind i dybden og forholdsvis langt udefra trykkede han af – og så var LSF foran med 2-1.

Men så kom nedturen og dramaet. Der blev skifte lidt ud og uden af blive rigtigt farlige fik B1908 lagt et pres på LSF med en hel masse hjørnespark til følge. I det 89. minut kom så udligningen. En dødboldsituation blev sparket ind i feltet og blev flot headet i mål til 2-2.

Bolden skulle gives op og et minut efter fik LSF etableret et mønsterangreb og bolden kom på tværs. Indskiftede Jonas Johansen skulle bare sætte indersiden på – det gjorde han, men bolden røg desværre lige ved siden af mål.

B1908 fik hurtigt taget målsparket og fik etableret et angreb. Igen bolden over kanten og på tværs – og denne gang blev bolden ramt med en inderside og B1908 fik scoret til slutresultatet 3-2.