OL-medaljer til Kenni og Jelena

To glade og meget stolte medaljetagere ved Special Olympics. Kenni Olesen og resten af herrelandsholdet vandt bronze, Jelena Bandoviv og kvindelandsholdet vandt sølv. Foto: Privatfoto

håndbold De to lokale håndboldspillere Kenni Olesen og Jelena Bandovic er netop hjemvendt fra Special Olympics - begge med medaljer i bagagen.

Af Mia Thomsen

Det er ikke nemt at sætte ord på, hvor stor en oplevelse det har været, for de to dygtige håndboldspillere Kenni Olesen fra Ballerup og Jelena Bandovic fra Skovlunde, at deltage ved det netop overståede Special Olympics World Games i Abu Dhabi.

Som to af de i alt 7.500 deltagende atleter fra 195 lande var Kenni og Jelena en del af de største Special Olympics World Games nogensinde, og at gå indmarch for sit land på stadion foran titusindvis af mennesker, var en oplevelse af de helt store.

Kenni og Jelena var en del af den danske delegation på 86 danske atleter plus familie, trænere, hjælpere med mere. Til dagligt spiller de håndbold i AB på klubbens specialhold for unge og voksne med særlige behov.

Danmark i top 3

I Abu Dhabi skulle Kenni og Jelena med deres landsholdskammerater først spille divisioneringskampe, for at få delt de 19 deltagende landes hold op i passende rækker. Her gjorde både herreholdet og dameholdet det forrygende, så begge kom i den bedste, A-rækken.

Der var svære kampe for både kvinderne og herrene, men de kæmpede super flot og endte på medaljeskamlen hele banden. Kenni og herrelandsholdet fik bronze, kun slået af Rusland på andenpladsen og UAE på førstepladsen. Jelena og kvindelandsholdet fik sølv, mens Norge fik bronze og Elfenbenskysten vandt guld.

Glade og stolte

Det har været en kæmpe oplevelse for begge håndboldspillere, fortæller de på mail, efter de kom hjem i weekenden.

Kenni fremhæver især åbningsceremonien, som en af de helt store oplevelser ved at have været med til Special Olympics:

»Det var vildt stort at gå ind til åbningsceremonien. Det med at gå på det store stadion, med 80.000 mennesker, wow,« lyder det fra Kenni, der også er mere end tilfreds med bronzemedaljen:

»At blive nummer tre ud af 19 lande – og så også topscore med 28 mål i 11 kampe – det har været en kæmpe oplevelse for livet,« tilføjer han.

Herunder lidt flere billeder fra deres tur:

Kenni hopper op for at dække for en UAE-spiller

Alle var inviteret til den danske ambassade, hvor tidligere fodboldspiller Allan Nielsen så lige dukkede op – til stor glæde for alle. Her er det Kenni og Peter, der er fotograferet sammen med ham.

Kenni med sin bronzemedalje.