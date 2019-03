Politi uge 12

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Snyd og humbug i Måløv

Søndag den 17. marts klokken 16.05 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra byggemarked på Måløv Stationsplads. En 42-årig mand havde stjålet to varer og havde ved kassen påstået, at han skulle have penge retur på en tredje vare fra butikken, hvorfor ekspedienten gav ham pengene.

Det viste sig, at manden havde snydt ekspedienten, hvorfor han blev sigtet for bedrageri, som han erkender.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 15. marts klokken 11.30 og mandag den 18. marts klokken 16.30 på Solbrinken i Ballerup. Et vindue var aflistet, og personlige ting var stjålet.

Politiet modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114

Indbrud i villa i Ballerup

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Thøger Larsens Alle i Ballerup sket mellem torsdag den 21. marts kl. 15.00 og lørdag den 23. marts kl. 17.10. Ruden til en havedør var aflistet, og en mobiltelefon var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

20-årig mand sigtet for kørsel uden førerret i Ballerup

Søndag den 24. marts kl. 00.01 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Banegårdspladsen i Ballerup. Manden kørte uden førerret, hvorfor patruljen sigtede ham for kørsel uden førerret, som han erkender delvist.