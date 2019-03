Nyt grønt samarbejde på Atlasvænge

Grantoftegaard skal sørge for vedligeholdelsen af de grønne fællesarealer for Grundejerforeningen Råmosen på Atlasvænge - et helt nyt samarbejde, som tilgodeser begge parters interesser. Foto: privatfoto

Grønt Fremover skal Grantoftegaard stå for vedligeholdelsen af de grønne fællesområder på Atlasvænge i Ballerup.

Af Mia Thomsen

Fonden Grantoftegaard og Grundejerforeningen Råmosen tager hul på et helt nyt samarbejde i april, som går ud på at Grantoftegård skal stå for vedligeholdelse af de grønne fællesområder på Atlasvænge i Ballerup, hvor grundejerforeningen hører hjemme.

Grantoftegaard er en registreret socialøkonomisk virksomhed som blandt andet beskæftiger folk, som har brug for et rummeligt arbejdsmarked.

»En del af Grantoftegaards sociale indsats vedrører de såkaldte beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, der er med til at styrke borgerens arbejdsidentitet og nedbryder de svære barrierer, der kan være med til at hæmme en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samarbejdet med Grundejerforeningen er en enestående mulighed for at skabe reelle jobs til nogle af de grupper af medborgere, der står længst væk fra vores fælles arbejdsmarked,« fastslår Tanja Höper, direktør Grantoftegaard.

Gode naboer

Grundejerforeningen Råmosen tog selv kontakt til Grantoftegaard, som er en vellidt nabo til Atlasvænge, og det stod snart klar at de to naboer øjnede et fælles værdifællesskab og et ønske om at samskabe lokalt.

»Vi har længe haft et ønske om at kunne indgå i et lokalt samarbejde omkring vedligeholdelsen af vores grønne områder – og med forståelse for, hvad Atlasvænge er for en størrelse med grønne volde, regnvandsbassin og regnbede,« fortæller Dorthe G. Rigét, som er formand for Grundejerforeningen Råmosen, og fortsætter:

»Og hvad kunne vi ønske os mere, end at det blev med Grantoftegaard, som dybest set er vores nabo – og er et område, som mange af os som bor på Atlasvænge, sætter stor pris på, og vi hylder de principper, som Grantoftegaard hviler på. Vi ser derfor mange sammenfaldende interesser og glæder os til det nye samarbejde.

I første omgang kører samarbejdet som en forsøgsordning i et års tid, og hvis det kommer til at forløbe tilfredsstillende for begge parter, vil de lave en mere permanent aftale.

»Om vi når så langt, at man en dag skal opleve græssende geder og får på vores volde på Atlasvænge, må tiden vise, men tanken er da nærliggende og matcher godt begges parters ønske om cirkulær vækst og bæredygtighed,« supplerer Brian Heitmann, næstformand og ansvarlig for de grønne områder på Atlasvænge.

Inspiration til andre

På Grantoftegaard håber man at samarbejdet med grundejerforeningen på Atlasvænge kan inspirere andre til at rette henvendelse til Grantoftegaard – og dermed give lokale borgere mulighed for at kunne indgå i et arbejdsfællesskab med lidt større rummelighed.

»Grantoftegaard ser et stort potentiale i at udføre arbejde inden for vedligeholdelse og pleje af grønne områder for såvel private som virksomheder som offentlige aktører. Ud over at sikre reelle og meningsfulde jobs er vi garanten for at driften varetages uden brug af pesticider og 100 procent økologisk, og bidrager dermed til en ansvarlig og bæredygtig byudvikling,« konstaterer Tanja Höper, direktør Grantoftegaard.