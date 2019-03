Harald Nyborg kommer til Ballerup

Sådan kommer den nye Harald Nyborg butik til at se ud, når den står færdig efter sommerferien. Illustration: Pantheon a/s.

forretning Om nogle måneder vil en ny Harald Nyborg-forretning stå klar ved Ballerup Boulevard.

Af Ulrich Wolf

Når man kommer kørende ad Ballerup Boulevard og passerer Tempovej kan man se, at et stort byggeprojekt er i gang. En stor klassisk industribygning lige bag ved tankstationen, er ved at blive ombygget til en Harald Nyborg-butik og for tiden er håndværkerne ved at rive ned og bygge op i stor stil.

Butikken er planlagt til at være færdigbygget omkring 1. august og skal efter planen åbne i slutningen af august eller begyndelsen af september måned, når den er blevet indrettet og fyldt med varer.

Ifølge direktør Flemming Therkelsen fra Pantheon a/s, der udvikler projektet for Harald Nyborg, skal butikken være på 2350 kvadratmeter og have 57 p-pladser omkring sig, når den er færdig efter sommeren.