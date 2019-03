Fælles kamp mod affaldet

Sidste år blev der samlet mere end syv tons affald ind, som ellers ville have ligget og flydt og gjort vores omgivelser grimmere.

skrald Man kan hjælpe naturen og gøre vores fælles omgivelser lidt kønnere ved at tage med på affaldsindsamling på søndag.

Af Redaktionen

En brun pose fra McDonalds, et tomt kaffekrus, dåser, flasker og slikposer i busk og krat, langs stier og fortove ødelægger ikke alene oplevelsen, når vi er ude og gå tur. Lugten af madrester tiltrækker også fugle og andre dyr, der enten filtres ind i – eller spiser af skraldet, hvorefter plastik og andet hober sig op i deres maver til de dør af det.

Det kan man være med til at forhindre søndag den 31.marts, når Grønt Råd og lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Måløv Bylaug, Skovlunde Lokalråd og NatureSays#Metoo inviterer til to timers indsamling af affald på Store Affaldsdag.

»Tag din familie og nabo under armen og gå med på samletur et par timer, så dit nærområde bliver kønnere og grønnere at være i. For det nytter noget, sidste år blev der på affaldsdagen samlet og bortskaffet mere end 7,5 tons affald i Ballerup Kommune, der ellers ville have flydt og gjort vores omgivelser grimmere,« fortæller Johannes Nørgård fra Grønt Råd.

Store Affaldsdag begynder klokken 10, hvor der bliver uddelt juice til turen, veste, handsker, snappere og sække til affaldet. Startsteder: Ballerup Rådhus, Hedegårdskirken, Højagerskolen/Skovvejens Skole afd. Vest, Brydegaarden i Måløv og Fritidscenter Ellekilde i Skovlunde.

NatureSays#Metoo inviterer til at møde op foran Meny på gågaden i Ballerup enten klokken 9, 11, 13, 15 eller 17. Her er der også poser og snappere.

Danmarks Naturfredningsforening har afholdt den årlige affaldsindsamling i hele Danmark siden 2006. Sidste år blev der indsamlet 173.000 kilo affald og 102.000 dåser.

I ugen op til Store Affaldsdag har et rekordstort antal skoler og institutioner meldt sig under fanerne. 146.000 børn – heraf 711 fra Ballerup Kommune – skal ud med sække og snappere i nærområdet i dagene mandag den 25 til fredag den 29. marts.