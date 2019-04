Stor ros til fællessangen i Skovlunde Kulturhus

Debat Jeg var til fællessang i Skovlunde Kulturhus søndag den 17. marts klokken 14-16.

Af Knud Erik Bak, Skovlundevej 36 st., Skovlunde

Der var en, der havde spurgt mig, om jeg ville hjælpe med at stille stole og borde op dagen inden fællessangen (altså lørdag) og naturligvis ville jeg gerne hjælpe med dette, også i fremtiden.

Der kom 68 personer til denne søndags fællessang. Der var fra starten en fantastisk stemning, Bent Mikkelsen sang for og skabte en rigtig god stemning, og så sagde han, at hvis fremgangen af deltagerantallet fortsatte, så skulle vi nok begynde, at tænke på idrætshallen i Ballerup.

Arrangementet startede med, at man kunne købe kaffe og lagkage med mere til en yderst fordelagtig pris. Beinir spillede hyggemusik på pianoet, inden sangen skulle begynde, det var smukt og dejligt, og jeg spurgte ham, om han kunne spille noget Anne Lene, og det kunne han på bedste vis.

Så var der fællessang med sange fra sangmappen, det var blandt andet Sigfred Petersen, Benny Andersen, Carl Nielsen og mange flere, i sangmappen var der mange farveglade motiver, det var flot.

Jeg troede ikke, at jeg kunne synge mere, men det kunne jeg pludselig godt, og hvor var det dejligt.

Jeg har talt med mange af deltagerne bagefter, og de var alle enige om, at det havde været så godt, så godt. Derfor er jeg sikker på, at alle der kom der denne søndag vil møde op igen til fællessang i Kulturhuset til april. Så kom og syng med og bliv i rigtig godt humør.

Selvfølgelig, skal der lyde en stor tak til dem, der serverede kaffe og kage, lagkagen var bare så lækker. Bent startede fællessangen op alene for omkring 12 år siden. Jeg håber, at rigtig mange vil møde op næste gang i april.