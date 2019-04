Magtfuldkommenhed

Debat Igen demonstrerer teknik- og ’’miljø’’-udvalget med Hella Tiedemann i spidsen, at man ikke har sans for de lokale forhold og holdninger. Denne gang ved at inddrage endnu et stykke af Skovlunde Bypark.

Af Erik Andreasen, Brobyvej 24, Skovlunde

Jeg skrev om denne problemstilling i et indlæg i Ballerup Bladet for et par uger siden og Hella Tiedemann har så givet et rigtigt politikersvar, hvor hun prøver at forklare reduktionen af Skovlunde Bypark, som en forbedring.

Det er samtidig foruroligende, at beslutningstageren ikke kender forskel på Skovlunde Bypark og Skovlunde Naturpark.

Jeg har fået utroligt mange positive reaktioner på mit indlæg, da borgerne i Skovlunde er meget glade for byparken og ikke ønsker den reduceret. Samtidig har mange givet udtryk for, at de aldrig før havde hørt om disse planer, hvilket jo også stiller spørgsmålstegn ved åbenheden i den måde, udvalget arbejder på med de ting, der virkeligt berører borgerne.

Der henvises i svaret fra Hella Tiedemann til en tryghedsundersøgelse, hvoraf det skulle fremgå, at man ønsker at rydde beplantning i byparken for at skabe mere tryghed. Jeg har svært ved at se ideen i at have en bypark med kun lidt beplantning. Jeg har ikke set det ønske og den pågældende undersøgelse, men kan kun undre mig, da den pågældende sti er mere oplyst end mange villaveje.

Hella Tiedemann skriver i sit svar, at hun synes, det er en god ide at omdanne parken til legeplads og boldbaner, så man ikke har en bypark og legepladser og boldbaner hver for sig. Det er jo netop problemet, da vi heldigvis i Skovlunde har både mange legepladser og boldbaner (og nu får flere ved Kasperskolen), så ønsker vi at beholde vores bypark som et selvstændigt rekreativt grønt område for byens mange borgere.

Når jeg sidder her og skriver, så falder en tekst fra John Mogensen mig ind: ’Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud’.