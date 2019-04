Affaldsuge i Himmel & Hav

Børn og voksne i børnehuset Himmel & Hav i Skovlunde samlede 375 kilo affald sammen i nærområdet i sidste uge. De fandt både en valgplakat, en stol og en fiskestang. Foto: Kaj Bonne

affald I ugen op til Store Affaldsdag var skoler og institutioner på gaderne for at bidrage til den landsdækkende affaldsindsamling.

Af Mia Thomsen

Blandt andre deltog børn og voksne fra børnehuset Himmel & Hav i Skovlunde. De havde dedikeret hele ugen til affaldsuge, hvor de både samlede skrald i nærområdet og lærte børnene, hvor vigtigt det er, ikke at smide skrald i naturen – og hvordan det kan være skadeligt for dyr at spise plastic eller for eksempel at blive viklet ind i det.

»I børnehuset tager vi det meget alvorligt og deltager i den årlige affaldsindsamling. Vi mener, at børnene har en stor indflydelse overfor deres forældres handlinger, da de bliver de fremtidige budbringere,« fortæller Monica Raquel Jensen fra børnehuset.

Der er da også allerede kommet tilbagemeldinger fra flere forældre, blandt andet en mor, der var blevet irettesat af sit barn, fordi hun smed et cigaretskod på jorden, fortæller Monica, der glæder sig over, at børnene kan være med til at opdrage deres forældre lidt.

Børnene skrev også deres egen skraldesang, som lyder: Vi skal samle skrald i dag, her i børnehaven. Ellers får den lille mus, rigtig ondt i maven. Skraldesækken den bliver stor, vi skal passe på vor jord. Genbrug det er sagen, husk det hele dagen.

Hver dag vejede de voksne det affald, børnene havde fået samlet, og da det blev fredag, talte de sammen til imponerende 375 kilo.

