Rekordstor opbakning til affaldsdagen

Alene på Brydegården i Måløv var mere end 100 mennesker mødt op til forårsrengøring i naturen. Foto: Hans Ole Bill-Jessen

på gaden Mere end 300 børn og voksne var søndag ude og samle affald rundt omkring i Ballerup Kommune. Det er det højeste antal nogensinde, og det kunne mærkes på sækkene, der blev fyldt op med små fire ton affald fra gader, stræder og stier.

Af Redaktionen

Selvom blæsten var bidende kold med en temperatur, der næppe nåede over seks grader, så kunne det ikke spænde ben for viljen til at ville gøre noget godt for den natur vi færdes i på søndagens Store Affaldsdag.

»Flere steder blev der meldt om dobbelt så stor tilslutning som normalt, og i alt har mere end 300 børn og voksne i Ballerup, Måløv og Skovlunde deltaget,« lyder det fra Bjarne Frimann Skov, der stod for koordinering som formand for Grønt Råd i Ballerup Kommune og formand for lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening:

»Det har været helt overvældende. Det højeste antal nogensinde, hvor især mange familier med både far, mor og børn var mødt op for at gøre en indsats. Det viser noget om tidens ånd, at vores klima og miljø for alvor er kommet i familiens fokus, og at rigtig mange gerne vil have en ren natur,« tilføjer han.

Børnene går forrest

En af dem var Tor, der ivrigt fik samlet dagens første affald, få øjeblikke efter han havde fået udleveret sin snapper ved Ballerup Rådhus. Han var der sammen med sin søster Bjørg, far Rolf og mor Bodil, der ikke havde været fristet til at blive hjemme på grund af vejret.

»Det er synd, at der flyder så meget affald langs vejene, og det her var en mulighed for at gøre det lidt pænere. Desuden skinner solen, og er vi lidt heldige så flyver skraldet sammen i en bunke,« siger Bodil med et grin, og fortæller, at børnene ikke holder sig tilbage:

»De har flere gange været ude og samle affald med deres institutioner, så nu forlanger de altid, at vi tager en pose med til det affald, vi møder på vores tur i skoven.«

Tor og hans far Rolf kæmper lidt med blæsten, men affaldet kommer i sækken.

Pænere end normalt

Selv om der var flere deltagere end nogensinde tidligere, så blev der ikke samlet helt så meget affald som tidligere. Ifølge kommunens status endte det med små fire tons fordelt på cirka: 3,5 ton blandet affald, 100 kilo metal, 12 cykler, en knallert, tre indkøbsvogne og cirka 80 kilo elektronik affald.

Det skyldes dels at skoler og institutioner i stor stil havde været ude og samle affald i ugen op til, samt borgergruppen NatureSays#Metoo. De har siden juni sidste år løbende samlet affald, og det er blevet til i alt ti tons affald. En af de faste er Marian, der denne søndag er i gang i bymidten. Hun er ude cirka to gange om ugen og nyder samværet med de andre.

»Når jeg så mig omkring, så måtte der gøres noget. Jeg synes ikke, at vi kan være bekendt at efterlade sådan noget svineri til vores børn og børnebørn. Men vi er også meget synlige, når vi samler andres skrald op, så jeg håber da, det sætter nogle tanker i gang hos dem vi møder, så de næste gang lige finder en skraldespand til deres affald.

»Når vi samler affald er vi meget synlige, og det får forhåbentligt nogen til lige at tænke og finde en skraldespand til deres affald næste gang,« siger Marian i den selvlysende grønne jakke.

Her er noget af det affald, der har ligget og gjort gåturen på gader og stier til en kedelig oplevelse.

Bella på tre år fortæller, at hun har set nogle smide affald udenfor i hendes børnehave, og at det var ret ulækkert.

En snapper kan bruges til meget, også hvis man vil have sin fars opmærksomhed.