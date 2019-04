Ballerup BK er klar

fodbold Lørdag eftermiddag spillede Ballerup BK sidste træningskamp i opstarten. Det foregik på græs i Gladsaxe, hvor Bagsværd BK var modstanderen.

Af Redaktionen

Det var lidt af en brat overgang at skulle spille på græs, når holdet endnu ikke har haft mulighed for at træne på underlaget, da Ballerup Idrætspark endnu ikke er blevet åbnet. Derfor skulle der også gå det meste af første halvleg, før Ballerup kom på tavlen ved Patrick Madsen.

Det var efter godt forarbejde af Palle Nøhr, som spillede den bagud til Kevin Fejer. Han bragede bolden på overliggeren, hvorefter den landede hos Mathias Kjærulf. Han fandt en helt fri Patrick Madsen, som sendte bolden i nettet.

Målet til 2-0 blev scoret efter endnu en ripost fra tværribben, og denne gang var det Mikkel Andersen, som var hurtigst over nedfaldet, efter at Daniel Pless i første omgang måtte se Bagsværds målmand redde hans afslutning op på overliggeren. Bagsværd fik reduceret efter en times tid, men så var det også tid til et ægte Mathias Kjærulf-show og hattrick.

Den første scoring kom efter en misset clearing af en Bagsværd-stopper, og alene med keeperen bragede Mathias Kjærulf bolden ind med største selvfølgelighed.

Hans anden scoring kom efter et langt udspark fra Kasper Bernth Sørensen, som Mathias Kjærulf løb op og omsatte til mål.

Sidst, men ikke mindst, så sluttede han også lige af med at sætte sin tredje scoring ind, som kom efter et hjørnespark. Kampen endte derfor 5-1 til Ballerup over Bagsværd, og holdet ser meget klar ud til forårspremieren på søndag mod Brøndby.