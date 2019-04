Politi uge 13

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Cyklist udsat for tasketyveri

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om tyveri sket på Højbjergvej i Herlev mandag den 25. marts klokken 17.

En 85-årig kvinde var kommet cyklende fra Herlev Bymidte, da en mistænkt tyv pludselig hev i hendes sorte håndtaske, så hun var ved at vælte, hvorfor hun mistede grebet af tasken. Den mistænkte tyv beskrives som:

A: mand, dansk af udseende, 20-30 år, 185-190 cm., kraftig kropsbygning, lys hudfarve og iført sort jakke.

Højresvingsulykke i Måløv

En politipatrulje rykkede torsdag den 28. marts klokken 14.20 ud til et færdselsuheld på Måløv Byvej. En 46-årig kvindelig bilist skulle svinge til højre i et kryds, hvor hun overså en 24-årig kvindelig knallertfører og påkørte hende.

Den unge kvinde slap med små skader på ben og arme, og den 46-årige blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, hvilket hun erkender.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket på Ulborgvej i Måløv mellem onsdag den 27. marts klokken 18 og torsdag den 28. marts klokken 15.30. Et vindue var brudt op, og en højtaler, en bærbar computer, et kamera og bestik var stjålet.

21-årig mand sigtet for narkokørsel

Lørdag den 30. marts klokken 16.55 standsede en politipatrulje en 21-årig mandlig bilist på Hold-an Vej i Ballerup. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet, anholdt og kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Han blev desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven, idet han havde en peberspray på sig. Han nægter narkokørsel og erkender overtrædelse af våbenloven.

33-årig kvinde sigtet for spirituskørsel

En politipatrulje standsede søndag den 31. marts klokken 00.15 en 33-årig kvindelig bilist på Baltorpvej i Ballerup, idet hun kørte usikkert. Kvinden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet, anholdt og kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Kvinden erkender.

Tyveri fra varebil

Københavns Vestegns Politi modtog anmeldelse om tyveri fra en VW Crafter kassevogn på Hasselvej i Skovlunde mellem onsdag den 27. marts klokken 17 og torsdag den 28. marts klokken 06.30. Et midterkonsol og en radio var stjålet.