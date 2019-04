Politikerne påskønner pårørende

Der er mange fine ord og hensigtserklæringer i kommunens nye pårørendepolitik - men ingen penge afsat til at føre planerne ud i livet. Foto: Foto: Colourbox

Hårdt arbejde Kommunalbestyrelsen vedtog mandag aften kommunens nye pårørendepolitik, der skal anerkende og understøtte de pårørende. Der følger dog ingen penge med.

Af Ulrich Wolf

Det er indimellem rigtig hårdt og krævende at være pårørende til folk med sygdomme og andre problemer. Det kan betyde, at de pårørende i større eller mindre grad får deres eget liv voldsomt påvirket.

Den indsats og påvirkning vil Ballerup Kommune anerkende med en ny pårørendepolitik, som netop er blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Politikken er blevet til efter en høring hos seniorrådet, handicaprådet, psykiatrirådet, frivillighedsrådet, veteranrådet og ungdomsrådet og ikke mindst pårørende.

Den bygger på en række temaer, der alle skal gøre det lidt lettere at være pårørende, uanset om man er voksen eller barn.

Flere hovedtemaer

Første hovedtema er anerkendelse af den enkelte borger, andet tema er samarbejde, hvor det er en selvfølge, at Ballerup Kommune samarbejder med de pårørende.

Tredje tema er forventningsafstemning, hvor der altid skal være en gensidig forventningsafstemning mellem borgeren og kommunen. Fjerde tema er, at kommunen skal understøtte livet som pårørende.

Endelig vil kommunen sikre, at der er lige vilkår for alle pårørende og at de har adgang til lige vilkår for hjælp og støtte

Følger ikke penge med

Den nye politik lyder rigtig sympatisk, men for at gennemføre i hvert fald nogle af punkterne, kommer det til at koste kommunen penge. Og her er der ingen penge til at følge de flotte ord.

»Det er rigtigt, at vi sætter en række mål og sætter nogle ord på, der lyder rigtig godt. Men det er i sidste ende det konkrete, der betyder noget. Derfor skal vi nu i gang med at se på, hvad der er realistisk og især punktet forventningsafstemning er vigtigt. For det handler om penge i sidste ende. Nogle ting kan vi gøre smartere og finde nogle løsninger, der ikke koster penge, men andre områder, som eksempelvis flere fritimer til de pårørende, er jo noget der koster mange penge. Så kunsten er nu at finde en løsning i de enkelte sager,« siger Lolan Ottesen (A), formand for social- og sundhedsudvalget.

Hun erkender, at der på nuværende tidspunkt ikke er sat penge af til en udmøntning af yderligere tiltag på området.

»Der er ikke sat en pose penge af til det netop nu, det kan jeg ligeså godt sige. Men vi har fået en god dialog i gang med både nye og kendte pårørende og sammen skal vi finde ud af måder, der kan gøre tingene lettere for dem, samtidig med, at vi også tænker på kommunekassen. Voksenområdet er jo et område, vi skal have styr på. Men jeg vil arbejde for, at vi finder penge til området, så vi lader pengene følge ordene, for jeg vil være ked af, at det bare blev ved de flotte ord,« siger Lolan Ottesen.

»Man tager os for givet«

Formanden for Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup er skuffet og desillusioneret over de manglende penge til den nye pårørendepolitik.

Ballerup Kommunes nye pårørendepolitik er blevet præsenteret med en række nye mål, temaer og gode intentioner.

Men som formanden for social- og sundhedsudvalget, Lolan Ottesen (A), siger, følger der ikke umiddelbart nogen penge med de mange gode ord.

Det kommer ikke helt bag på formanden for Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune, Lisbeth Schomacker.

»Det er gode intentioner og flotte ord. Men desværre er det ikke altid sådan i verden, at det kun er tanken der tæller.

Der skal penge med på det her område. Vi havde store forventninger efter den store pårørendekonference sidste år, men det ser ud til, at det bare er endt som en masse fine ord. Det anede mig nok, men vi havde håbet, at det ville være anderledes,« siger Lisbeth Schomacker.

Hun påpeger, at det i sidste ende kan blive langt dyrere for kommunen at undlade at investere i pårørende.

Taget for givet

»Man kan sagtens risikere, at en diagnose eller sygdom bliver til to. Det er et rigtig hårdt slid at være pårørende og det sker, at en pårørende ganske enkelt ikke kan klare det mere. De går ned med stress, de mister måske deres arbejde, deres sociale omgangskreds forsvinder og så ender det med, at man har en pårørende på overførselsindkomst også. Så det er helt forkert, at man ikke giver økonomisk støtte til det her område. Man tager os for givet, og vi går langt for vores pårørende, men vi kan ikke blive ved med at blive skubbet rundt,« siger Lisbeth Schomacker.

Foreningen havde skrevet et høringssvar, hvor man havde påpeget, at der især var brug for psykologhjælp og lønkompensation til de pårørende, men altså uden held.

»Det er skuffende og vi havde håbet på mere. Men vi vil afvente og se, hvad der kommer til at ske, selvom vi nok ikke forventer for meget. Hvis der heller ikke med tiden kommer flere midler til området, så vil vi reagere og få en snak med politikerne. Det er meget skuffende og man kan sagtens risikere, at flere opgiver, fordi det simpelthen er for hårdt. Der er i den grad brug for mere end bare gode intentioner og flotte ord,« siger Lisbeth Schomacker.