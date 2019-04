Millioner på vej til rådhusrokade

Flytning Politikerne har netop bevilget 25 millioner kroner til at jobcentret ved årsskiftet kan flytte ind på Ballerup Rådhus.

Af Ulrich Wolf

Senest ved årsskiftet skal Ballerup Rådhus have endnu en funktion klar, når Center for Arbejdsmarked, tidligere benævnt Jobcenter Ballerup, flytter ind. Det sker som et led i den store rokade, der er nødvendig efter en række kommunale funktioner flytter ud af dyre, lejede lokaler, og at Kasperskolens lokaler samtidig blev fundet uegnede til at rumme Center for Arbejdmarked.

Derfor besluttede Ballerup Kommune at lave en rådhusrokade, der skulle skaffe plads til en række funktioner på rådhuset samt i Parkskolens lokaler og nu har politikerne bevilget 25 millioner kroner til øvelsen.

Service og miljø

Flytningen af Center for Arbejdsmarked til rådhuset skal understøtte målsætningen om, at Ballerup Rådhus skal være borgernes primære indgang til den administrative borgerservice, og den nye planløsning arbejder videre med det åbne og imødekommende miljø, som er sat i gang med det nye borgertorv på rådhuset.

Ifølge planen er ombygningen af Parkskolen færdig i juni måned, og der vil ske en rokade af de administrative funktioner, der i dag er på rådhuset. I november måned skulle ombygningen af rådhuset så være færdig, hvorefter flytningen af Center for Arbejdsmarked kan begynde.

Målet er, at borgerne, der bruger det nuværende jobcenter, vil opleve bedre forhold end de gør i dag. Blandt andet ved at man indretter en række samtalerum og andre faciliteter i stueplan, hvor de i dag er fordelt på tre etager.

Adgangen til selve rådhuset vil forblive den samme som i dag.