Håndtryk skabte heftig debat

Politikerne på rådhuset har besluttet, at nye statsborgerfe skal give hånd til enten borgmesteren eller en af de to viceborgmestre. Foto: privatfoto

Ceremoni Fremover skal kommunerne afholde en ceremoni, når nye ansøgere får statsborgerskab. Det indebærer også et håndtryk, som gav heftig debat blandt de lokale politikere.

Af Ulrich Wolf

Der kommer et tidspunkt i en del tilflytteres tilværelse, hvor de får tildelt et dansk statsborgerskab. Det er en stor dag, der markeres med en ceremoni.

Fra den 1. januar er det kommunerne, der skal afholde den såkaldte grundlovsceremoni, hvor de nye statsborgere skal møde op, underskrive en erklæring om at ville overholde dansk grundlov og øvrig lovgivning, respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper samt demokratiets spilleregler. Det hele skal forsegles med et håndtryk til den kommunale repræsentant, der som udgangspunkt enten er borgmesteren eller en af de to viceborgmestre.

Mandag aften besluttede kommunalbestyrelsen, at ceremonierne skal afholdes på denne måde. At ceremonien skal afholdes og være en festdag, var alle sådan set enige om, men især håndtrykket gav anledning til en lang debat i salen blandt politikerne. Det afstedkom også to ændringsforslag fra henholdsvis Enhedslisten og Konservative.

Et lavpunkt

»Vi ønskede egentlig en model som en vielse, hvor man selv kunne vælge, hvem man vil give hånd til. Vi sidder en masse medlemmer i kommunalbestyrelsen, og det er da en form for tvang, at man kun kan vælge borgmesteren eller i dennes fravær en af de to viceborgmestre. Men sådan er reglerne og det må vi så tage til efterretning. Det med håndtrykket er, efter vores mening, et lavpunkt, men det kan vi ikke komme udenom,« siger Ali Abbasi (Ø).

Han mener, at reglerne er meget rigide og han glæder sig til at se, hvordan borgerne tager imod det.

Håndtryk for lighed

Konservative fremsatte også et ændringsforslag, der gik ud på, at man skulle give hånd til både en mand og en kvinde. Det skal ske for at markere, at mænd og kvinder er lige i Danmark.

»Det er en god ceremoni og derfor synes jeg også, at det skal være en anledning, hvor man sender et signal om at mænd og kvinder er lige i Danmark. Derfor vil vi fremsætte forslaget om, at de kommende statsborgere både skal give hånd til en mand og en kvinde,« siger Allan Christensen (C).

Begge forslag faldt dog og derfor er det nu sådan, at der skal afholdes to ceremonier om året, en om foråret og en om efteråret, og at der skal gives hånd til den kommunale repræsentant, uden handsker eller andre former for ’beskyttelse’ og uanset om den kommunale repræsentant er en mand eller kvinde.

Hvis man ikke giver håndtrykket og begge parter kan skive under på, at det er sket på den korrekte måde, kan ansøgeren ikke opnå statsborgerskab.