Forældre på barrikaderne

Demonstration I morgen lørdag har lokale forældre arrangeret demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Af Mia Thomsen

I kølvandet på DR-dokumentaren ’Hvem passer vores børn’, der satte fokus på manglen på voksne i landets daginstitutioner, har tusindvis af forældre mobiliseret sig på facebook.

Forældregruppen tæller også flere her fra Ballerup, der nu – i lighed med over 50 andre byer i landet – har arrangeret en lokal demonstration for at råbe politikerne op.

»Det er nu, vi skal stå sammen. Vi skal gøre op med de dårlige normeringer i daginstitutionerne, der grænser til omsorgssvigt fra kommune og stat. Pædagogerne har gjort, hvad de kunne, så nu må resten af samfundet på banen,« skriver de i facebookgruppen ’Demonstration for minimumsnormeringer i Ballerup og omegn’.

Demonstrationerne kommer til at foregå samtidig i hele landet – det er på lørdag den 6. april klokken 13. I Ballerup mødes deltagerne i Centrumgaden ved indgangen til biblioteket, hvorefter alle går i samlet flok til Kirketorvet. Herfra via Sankt Jakobsvej til Hold-an Vej og derfra til Ballerup Rådhus, hvor der vil være taler af blandt andre formand for BUPL Storkøbenhavn, Michael Egelund. Alle er velkomne til at deltage.

Man kan holde sig opdateret i facebookgruppen her: ’Demonstration for minimumsnormeringer i Ballerup og omegn’.