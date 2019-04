Klar til jagt på kommunens kunst

Med skattekortet i hånden kan man blandt andre finde frem til ’Torvekonen’, der står på Kirketorvet i Ballerup. Værket er skabt af Hanne Warming, der fandt inspirationen på et torv i en italiensk landsby, hvor en gammel kone sad og solgte kyllinger. Foto: Ballerup Kommune

skattejagt Et nyt skattekort kan guide de kunstinteresserede store som små rundt til de både kendte og ukendte kunstværker i Ballerup Kommune.

Af Ulrich Wolf

I Ballerup Kommune er der over 130 offentlige kunstværker. De er med til at give oplevelser, skabe nye fællesskaber og sætte præg på det fælles rum. Nogle er store, letgenkendelige og velkendte. Mens andre er små, mere skjulte og måske ikke så velkendte. Men de gemmer stadig på en historie, som mange kunstinteresserede vil lade sig fascinere af. Nu bliver det lidt lettere at finde dem.

Alle kunstværkerne er nemlig blevet markeret med et rødt kryds på et vaskeægte skattekort. Kortet giver mulighed for, at skoleelever, børnefamilier og andre nysgerrige kan gå på opdagelse i et af Danmarks største »udendørsmuseer«, som man næsten kan betegne Ballerup Kommune som.

Kortet er en råskitse af hele Ballerup Kommune, hvor enkelte vejnavne fremgår, men ellers er det bare om at finde den indre Indiana Jones frem og opspore kunstværkerne.

På diskrete steder på alle de offentlige kunstværker er der også sat en lille såkaldt QR-kode. Hvis man scanner koden med kameraet på mobiltelefonen, bliver man ledt direkte videre til spændende og uddybende information om lige præcis det kunstværk, som man netop står og kigger på.

Skattekortet kan fås på Ballerup Bibliotekerne, og elever kan få fingrene i kortet på skolebibliotekerne. I løbet af foråret følges skattekortet op med et læringsmateriale til skolerne på udvalgte kunstværker.