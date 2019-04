Michael Krautwald Rasmussen

Debat Når man som almindelig borger har taget en beslutning om, at man vil tage del i udviklingen og den politiske samfundsdebat, er det beskæmmende at skulle opleve en politisk arrogance og ligegyldighed over for de indlæg og spørgsmål, man har forfattet.

Af Michael Krautwald-Rasmussen, Jyttevej 29, Skovlunde

Undertegnet har tidligere i disse spalter forsøgt at få en forklaring på, hvorfor man har fjernet klippekortordningen på plejehjemmene, når over 81 kommuner har valgt at bibeholde en ellers rigtig god ordning, en ordning hvor den ældre kan spare op til mange formål blandt andet ledsagelse til lægebesøg.

Et andet spørgsmål er, hvorfor Ballerup Kommune valgte at fjerne beboerbestyrelserne i 2010 for i stedet at indføre to årlige beboer- og pårørendemøder.

Jeg er sikker på, man vil kunne få pårørende til at deltage i pårørendebestyrelser til gavn for både beboer og pårørende. Det er vigtigt at få sat en pårørendepolitik i faste rammer, idet det bliver vanskeligere at være pårørende med overskud, ikke mindst set i lyset af at over en årrække vil man først kunne forlade arbejdsmarkedet som 72-årig, og samtidig ønsker man flere frivillige til sociale formål, forstå logikken den der kan.

Jeg så gerne, man havde mere forståelse over for de pårørendes ønske om mere indsigt og indflydelse på deres nærmeste situation.