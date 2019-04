Vedrørende stationsområdet i Måløv

Debat I læserbrev i Ballerup Bladet den 26. marts skriver Hella Tiedemann, som svar på indlæg af Peter H. Poulsen blandt andet, at planerne om at skabe mere liv på stationsområdet lever i bedste velgående, men at det er for tidligt at sige noget om byggeriets højde, ud over at udvalgsformanden mener, at der godt kan bygges højere end to etager, uden at det går ud over bykvaliteten og giver skygge til eksisterende byggeri.

Af Leo Lund Mathiasen, Kærlodden 6, Måløv