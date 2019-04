At være besøgsven er givende for begge parter

Debat Netop hjemkommet fra temamøde for besøgsvenner i Ældre Sagen vil jeg lige videregive et par erfaringer, som jeg ikke selv forventede, inden jeg blev besøgsven.

Af Kirsten Landin, Adressen er redaktionen bekendt

Dels havde jeg nærmest troet, at jeg udelukkende gjorde en ældre ensom en tjeneste ved at bruge tid på vedkommende, fordi dengang anede jeg ikke, at jeg også selv fik en masse ud af det.

Faktisk er mange ældre bedre til at samtale, fordi de har roen og tiden til det, så de både lytter og kommenterer – og det er da vist en mangelvare i disse facebooktider.

Dels er det jo også en stor anbefaling, at mange af de fremmødte besøgsvenner havde været det i over 10 år og nogle meget mere; det er da fantastisk godt gået. Og det ville du ikke gøre, hvis ikke du var tilfreds, vel?

Jeg er selv besøgsven for en 91-årig, som er kvik i hovedet – og vi kan tale sammen om alt.

Vi vil gerne være flere, da der er venteliste for de ældre og brug for dig, så kan du undvære en times tid, så vil Ingrid i Ældre Sagen blive glad for et ring fra dig – ligesom vi andre vil blive glade for at byde dig velkommen på næste temamøde i efteråret.