Langt fra verdens bedste børnehus

Af Signe Als Nielsen, Måløv Hovedgade 106, Måløv

Sådan starter beskeden på det blå A4-ark, der netop nu hænger på opslagstavlen i garderoben i ”verdens bedste børnehus”. Beskeden er fra min datters pædagog. Det var også min søns pædagog, da han havde sin gang i børnehuset, så vi kender hende temmelig godt. En erfaren og meget dygtig pædagog, som har blik for at ”se” børnene.

Der står mange ord på det blå A4-ark, men ikke de ord, som har tvunget hende ind i de svære overvejelser om at forlade hendes fag. Efter en snak med min datters pædagog indså jeg, at hun lige så godt kunne have brugt ord som ”for stort kompromis med fagligheden”, ”vi skal alt for meget på for få hænder”, ”dårligere og dårligere normeringer”.

Min datters dygtige pædagog trives simpelthen ikke, og kan ikke længere acceptere arbejdsvilkårene.

For mig har det hele tiden været ’verdens bedste børnehus’, fordi jeg kun møder ledelse og pædagoger, der hver dag kæmper for at få det hele til at gå op, så børnene får den bedst mulige dag med kvalitet og faglige tanker bag. Det er det billede jeg ser og hører.

I dag med det konfronterende blå A4-ark blev der slået skår i min oplevelse af vores børnehus som ’verdens bedste børnehus’. Ja, på trods af rammerne får de det tilsyneladende nogenlunde til at hænge sammen – men den øvelse har også sin pris, og min datters pædagogs afsked er et godt eksempel. Hun hverken vil eller kan mere.

Der er langt fra at være ’verdens bedste’, når vi driver vores dygtige og uundværlige pædagoger væk fra deres fag.

Jeg undrer mig over, om jeg selv og andre forældre er blevet så vant til de dårlige normeringer i børneinstitutionerne, at denne accept af tingenes tilstand har lullet os i søvn, siden vi sætter barren så lavt, både i forhold til vores børns og deres pædagogers trivsel?

Jeg beklager min datters pædagogs beslutning, men jeg takker hende også for det stille oprør på det blå A4-ark på opslagstavlen i garderoben, så jeg som forælder bliver tvunget til at tage stilling til spørgsmålet: Hvor er der en voksen